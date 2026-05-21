Cayó la "abuela narco" en la villa más poblada: vendía droga en la casa donde vivía con cinco nietos

Una mujer de 48 años fue detenida en la villa más poblada de la Ciudad de Buenos Aires , acusada de vender cocaína, tusi y marihuana desde su casa donde vivía con cinco nietos menores de edad . Durante el operativo, la Policía encontró droga fraccionada, un arma de fuego, municiones y dinero en efectivo.

El procedimiento comenzó cuando efectivos observaron una presunta maniobra de venta de drogas sobre la avenida Iriarte al 3600. Según informaron fuentes policiales, un hombre y una mujer intentaron escapar hacia el interior de una vivienda al advertir la presencia de los agentes mientras hacían un “pasamano” .

Cayó una "abuela narco" en la villa más poblada de Ciudad de Buenos Aires.

Los policías ingresaron al inmueble y demoraron a la sospechosa dentro del patio interno de la casa. Durante la inspección encontraron una bolsa con envoltorios de droga sobre una mesa y distintos elementos vinculados a la comercialización de estupefacientes.

Además, dentro de un morral hallaron un revólver calibre 22, diez municiones del mismo calibre y otras 13 balas de 9 milímetros . También secuestraron dos balanzas de precisión y varias dosis listas para la venta.

En otro sector de la casa encontraron cocaína sin fraccionar, pasta base, tusi y marihuana. Entre los elementos incautados había 85 envoltorios de cannabis, un pan compacto de 350 gramos, 35 gramos de cocaína distribuidos en 29 dosis y 25 dosis de pasta base; y tusi.

Cayó una "abuela narco" Cayó una "abuela narco" en la villa más poblada de Ciudad de Buenos Aires. Policía de CABA

Intervención del Consejo de Niños

Fuentes de la investigación indicaron que en el inmueble también estaban el hijo de la mujer, de 26 años, y un sobrino de 20. Ambos quedaron imputados en la causa, mientras que el Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes intervino por la presencia de los menores.

La causa quedó a cargo de la Unidad de Flagrancia Sur, que ordenó la detención de la acusada por comercialización de estupefacientes y tenencia ilegal de arma de fuego. En total, la Policía de la Ciudad secuestró drogas, dinero, municiones y el arma hallada en la vivienda.