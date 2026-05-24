Conmoción en Escobar: detuvieron a los padres de una beba que falleció intoxicada con cocaína

Una beba de apenas un año murió luego de permanecer varios días internada por una intoxicación con cocaína y el caso generó conmoción en el partido bonaerense de Escobar . Tras una investigación judicial y varios allanamientos, la Policía detuvo a los padres de la menor, que permanecían prófugos desde hacía casi tres semanas.

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La víctima fue identificada como Nahiara Jazmín Da Silva y vivía junto a su familia en el barrio El Triángulo, en la localidad de Maquinista Savio . La niña había sido internada el 14 de abril con un delicado cuadro respiratorio y finalmente falleció el 4 de mayo en un hospital de San Fernando.

Según determinaron los médicos durante los estudios realizados, la beba tenía cocaína en el organismo , lo que derivó en la apertura de una causa judicial para esclarecer las circunstancias en las que vivía y cómo se produjo la intoxicación.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores, la menor ingresó inicialmente al hospital provincial Enrique Erill, en Escobar. Debido a la gravedad de su estado de salud, fue derivada posteriormente al hospital Petrona Villegas de Cordero, en San Fernando, donde permaneció internada en estado crítico.

Escobar: una beba de un año murió por intoxicación con cocaína

Tras la muerte de la niña, la Justicia ordenó la detención de sus padres: Micaela Jaqueline Benítez, de 30 años, y Diego Emanuel Da Silva, de 34. Ambos desaparecieron luego del fallecimiento y estuvieron prófugos durante casi tres semanas.

Finalmente, efectivos policiales del Gabinete de Tácticas Operativas y del Comando de Patrullas realizaron allanamientos en Ingeniero Maschwitz y lograron detenerlos en una vivienda ubicada sobre la calle Martín Coronado.

En paralelo, también fue arrestada Elena Rosa Da Silva, abuela paterna de la beba, en otra vivienda de Maquinista Savio.

Las acusaciones judiciales y el duro relato familiar

Los investigadores imputaron a los padres por el delito de “homicidio agravado por el vínculo en comisión por omisión con dolo eventual”, mientras que la abuela quedó acusada de “abandono de persona seguido de muerte”.

Escobar: una beba de un año murió por intoxicación con cocaína Escobar: una beba de un año murió por intoxicación con cocaína. El Día de Escobar

Antes de ser detenida, la mujer había brindado declaraciones públicas sobre las condiciones en las que vivía la menor. Según sostuvo, cuando la beba nació ya presentaba cocaína en sangre y la madre había iniciado un tratamiento por consumo problemático que abandonó poco tiempo después.

Además, relató que la niña permanecía gran parte del tiempo encerrada dentro de la vivienda y que presentaba problemas respiratorios días antes de la internación. “Un día la alcé y le sentía ruido en los pulmones. Les dije que tenía que ser atendida”, recordó.

La denuncia de familiares y el avance de la causa

Una tía de la beba también apuntó contra el entorno familiar y aseguró que la situación era conocida desde hacía tiempo. Según afirmó, la madre ya había perdido anteriormente la tenencia de otra hija en medio de problemas vinculados al consumo de drogas.

La causa continúa avanzando en la Justicia y los tres detenidos serán indagados en las próximas horas mientras se intenta determinar las responsabilidades de cada uno en el caso que conmocionó al conurbano bonaerense.