Cadena de oración por la nena atropellada en la Ruta 7: el conductor sigue prófugo y crece el reclamo vecinal

La preocupación por el estado de salud de Margarita Aveiro (8) movilizó a familiares, amigos y vecinos de San Martín, que en las últimas horas comenzaron a difundir una cadena de oración por la recuperación de la niña , gravemente herida tras ser atropellada por un motociclista que escapó sin asistirla sobre la Ruta Nacional 7.

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El pedido se multiplicó rápidamente a través de las redes sociales, donde decenas de personas compartieron mensajes de fe y acompañamiento para la pequeña y su familia, mientras permanece internada bajo atención médica especializada.

"Con la fe y la oración, todo es posible. ¡Fuerza, Margarita!" , expresa una de las publicaciones que más se ha replicado desde que ocurrió el siniestro.

Mientras tanto, la investigación avanza con un objetivo central: localizar al motociclista que protagonizó el hecho y que, en lugar de detenerse para asistir a la víctima, huyó del lugar.

Según la información oficial, el incidente ocurrió alrededor de las 17.52 del lunes, en la intersección de la Ruta Nacional 7 y calle Viamonte, jurisdicción de la Comisaría 12ª de San Martín.

De acuerdo con la denuncia realizada por la madre de la menor, ambas intentaban cruzar el acceso cuando una motocicleta tipo enduro, de color blanco y negro, embistió a la niña.

Tras el impacto, el conductor continuó su marcha hacia el este y desapareció sin que hasta el momento haya podido ser identificado.

La causa quedó caratulada como lesiones culposas y es investigada por la Oficina Fiscal de San Martín, que trabaja para reunir testimonios, analizar posibles registros de cámaras de seguridad y obtener cualquier dato que permita dar con el responsable.

La niña permanece internada

Personal del Servicio de Emergencias Coordinado acudió rápidamente al lugar y asistió a la víctima.

Los médicos diagnosticaron un cuadro de politraumatismos graves, por lo que dispusieron su traslado urgente al hospital Humberto Notti, donde continúa internada.

Desde entonces, la evolución de Margarita mantiene en vilo a familiares y allegados, que decidieron canalizar la preocupación a través de una convocatoria a rezar por su recuperación.

Un punto crítico sobre la Ruta 7

El accidente volvió a poner en evidencia los riesgos que presenta ese sector de la Ruta Nacional 7, escenario frecuente de siniestros viales.

La zona es atravesada diariamente por vecinos de los barrios ubicados al norte de la ciudad de San Martín, quienes cruzan el acceso a pie o en bicicleta para dirigirse hacia distintos puntos del departamento.

Hace aproximadamente una década se construyó un puente peatonal con el objetivo de reducir los accidentes y evitar que las personas debieran atravesar la calzada.

Sin embargo, muchos habitantes continúan cruzando por la ruta. El argumento que más se repite entre los vecinos es el temor a sufrir robos o agresiones sobre la estructura peatonal, especialmente durante determinados horarios.

Esa situación mantiene vigente un problema de seguridad vial que periódicamente vuelve a quedar expuesto cada vez que ocurre un nuevo accidente.

Mientras la comunidad acompaña con oraciones a la familia de Margarita, la investigación continúa enfocada en identificar al motociclista que escapó del lugar y que, hasta el momento, permanece prófugo. La expectativa es que el aporte de testigos o las imágenes de cámaras de seguridad permitan reconstruir su recorrido y establecer su identidad.