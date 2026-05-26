Diez presos, incluidos dos conocidos homicidas, fueron trasladados de San Rafael a Cacheuta por vender drogas desde la cárcel

El Juzgado Federal de San Rafael investiga a una organización dedicada a la venta de droga dentro del penal sureño , lo que generó que diez presos de la cárcel sanrafaelina fueran trasladados el viernes pasado al penal de Almafuerte, en Cacheuta, Luján de Cuyo.

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Si bien se trata de una investigación que viene realizando la Policía Federal con la colaboración de la Policía de Mendoza desde hace algún tiempo, dentro y fuera de la cárcel sureña (ubicada en Mitre y La Pampa), esta mañana se realizó un fuerte operativo de seguridad en los tribunales federales, donde fueron trasladados varios detenidos en el marco de la causa.

El viernes y durante el fin de semana se realizaron allanamientos, tanto en el penal sureño como en viviendas particulares de San Rafael. Según algunos medios sureños, habría diez mujeres implicadas.

Marcos y Guido Forconi durante el juicio en el que fueron condenados por el asesinato de Roxana Toledo. Archivo Los Andes.

Ese mismo día comenzaron a ser trasladados 10 internos sureños al penal de Almafuerte como medida de seguridad. Entre ellos se encuentran Marcos (33) y Guido Forconi (39), condenados por el asesinato de Roxana Toledo (37), en 2015.

Según se informó desde el Servicio penitenciario de Mendoza, las diez personas trasladadas quedaron en régimen de Muy Alto Perfil (MAP), el nivel más severo del sistema penitenciario provincial. Allí cumplen un esquema de encarcelamiento estricto de 24 horas, en celdas individuales y sin contacto con el resto de la población penal.

El régimen implica aislamiento permanente, monitoreo continuo y control reforzado. No existe interacción con otros internos y el seguimiento es constante.

El MAP es un dispositivo excepcional que se aplica a personas privadas de libertad consideradas de riesgo extremo, ya sea por su capacidad de fuga, por su influencia sobre otros detenidos o por la posibilidad de organizar o dirigir conductas delictivas desde el encierro.

El recordado crimen de Roxana Toledo

En marzo de 2017, la Primera Cámara del Crimen de San Rafael condenó a los hermanos Marcos y Guido Forconi a 24 y 19 años de cárcel, respectivamente, por el asesinato de Roxana Toledo ocurrido en San Rafael el 16 abril de 2015, cuando el utilitario que conducía fue interceptado en un semáforo en rojo por dos sujetos que robaron el dinero.

En el mismo debate fue condenado Juan Carlos Bravo (44), 12 años de prisión. Marcos fue quien disparó el arma y fue condenado por homicidio en ocasión de robo; su hermano, fue coautor de crimen.

Roxana Toledo murió de un disparo en un asalto ocurrido el 16 de abril de 2015 alrededor de las 22 en la intersección de la avenida Alberdi y Balcarce, cuando regresaba junto a una compañera de General Alvear, con la recaudación de la panadería Belén de la cual eran empleadas.

Toledo conducía la camioneta Mercedes Benz Sprinter por Alberdi con dirección al oeste, se detuvo en el semáforo del cruce con Balcarce cuando fueron abordadas por varios sujetos armados que se movilizaban en un auto. Minutos antes habían sufrido un intento de robo en la zona de Tres esquinas, en Cañada Seca, por lo que al momento del asalto se encontraban hablando por celular con un operador del 911, donde quedó registrado lo ocurrido.

Los delincuentes le dispararon a Toledo en el hombro izquierdo, para luego escapar con 5.000 pesos, mientras que la mujer se desplomó sobre su compañera quien no sufrió lesiones.

Roxana Toledo fue trasladada al hospital Teodoro Schestakow pero llegó sin vida al centro asistencial, ya que la herida fatal se produjo en la arteria aorta. Al realizar las pericias en el vehículo, la policía encontró un proyectil de un arma 9 milímetros.

Diversas investigaciones y allanamientos hicieron que la policía encontrara el vehículo en el que se trasladaban los delincuentes en la vivienda de Juan Carlos Bravo, quien hacía poco había salido de la cárcel.