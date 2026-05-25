Mató a una familia entera en un choque en Buenos Aires y trascendió su reacción: "Mirá lo hice"

El conductor de la camioneta involucrada en el choque que terminó con la muerte de una familia de cinco integrantes en San Vicente , Buenos Aires , quedó detenido mientras avanza la investigación para “detectar si manejaba alcoholizado” . Testigos contaron cuál fue su reacción tras el grave impacto.

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Una mujer que llegó al lugar apenas ocurrió el accidente aseguró que el joven de 28 años caminaba desorientado alrededor de los vehículos y repetía una frase entre lágrimas: “No mirá lo que hice” . Según relató, también se agarraba la cabeza mientras observaba la brutal escena.

El siniestro ocurrió el sábado por la noche, sobre el carril en dirección a Cañuelas. En el hecho estuvieron involucrados una Volkswagen Amarok gris y un Peugeot 207 blanco en el que viajaban las víctimas, entre ellas dos menores de edad, según informó TN.

Todos los ocupantes del auto murieron como consecuencia del fuerte impacto. El conductor de la camioneta, identificado por las autoridades como un estudiante universitario de Quilmes, fue trasladado luego a un hospital para realizarle estudios .

Micaela Cramer, una de las testigos, contó que la Amarok los había sobrepasado minutos antes a una velocidad muy alta. “Nos pasó a unos 180 kilómetros por hora. Nos podría haber tocado a nosotros” , afirmó sobre el recorrido previo al choque fatal.

La mujer también describió el dramático momento en que intentaron asistir a las víctimas. “Cuando me acerqué, ya se veía que no había nadie con vida”, contó. Según recordó, el Peugeot había quedado completamente destruido y al acercarse tuvo el presentimiento de que había un bebé dentro del vehículo.

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Con ayuda de un bombero que estaba fuera de servicio lograron romper el parabrisas para sacar al menor. “Cuando lo sacaron dijeron que todavía estaba vivo”, explicó la testigo. El bebé fue trasladado de urgencia a un hospital de la zona, donde finalmente fue confirmado su fallecimiento.

Mientras tanto, el acusado permanecía sentado mirando el pasto, sin querer mirar el lugar del accidente. Otro conductor comentó que el joven presuntamente venía de una fiesta en la zona de Brasdsen, un dato que ahora forma parte de la investigación judicial.

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La Policía informó que la camioneta Amarok gris era conducida por L. P., de 28 años, estudiante universitario domiciliado en Quilmes. Según se pudo reconstruir, el joven embistió al Peugeot 207 blanco, conducido por una mujer de 31 años, identificada como Serafina Benítez Cabañas, vecina de Guernica.

En el Peugeot viajaban también Juan Aníbal López Rodríguez, de 29 años, un adulto sin identificar y dos menores de edad. Los otros ocupantes fueron identificados como Ninfa Ester Cabañas (49), Brailin Beatriz Sanabria Benítez (7) y el pequeño Maicol Benítez, de apenas dos meses

Tras el accidente, el personal policial y una ambulancia se presentaron en el lugar y constataron que los cinco ocupantes del vehículo habían fallecido como consecuencia del impacto.

La causa fue caratulada como homicidio culposo, de acuerdo con el parte avalado por el Comisario Mayor Héctor Quaini, Jefe de la Zona Vial I de La Plata del Departamento de Seguridad Vial de la provincia de Buenos Aires, según informó TN.