24 de mayo de 2026 - 18:17

Ciudad: un hombre armado quiso atacar a preventores y fue reducido

Preventores detectaron a dos hombres en actitud sospechosa dentro de una obra en construcción. Uno de ellos amenazó con un arma blanca, intentó escapar y terminó detenido.

Un sospechoso intentó escapar de preventores, agredió a un agente y quedó detenido.

Un sospechoso intentó escapar de preventores, agredió a un agente y quedó detenido.

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Prensa Ciudad de Mendoza
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un operativo de preventores terminó con un detenido luego de que dos hombres fueran descubiertos en actitud sospechosa dentro de una obra en construcción ubicada en las inmediaciones del barrio Maristas. Según informó Prensa de la Ciudad de Mendoza, uno de los sujetos intentó atacar a los agentes y luego escapó corriendo, aunque finalmente fue reducido.

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El episodio ocurrió durante un patrullaje preventivo realizado por personal de seguridad municipal. Cuando los preventores se acercaron para identificarlos, uno de los hombres exhibió un arma blanca que llevaba en la cintura.

Persecución y agresión a un preventor

Tras recibir la voz de alto, ambos sospechosos escaparon corriendo por calle Hermano Rafael en dirección al sur. Durante la persecución, uno de los hombres fue alcanzado por los agentes, aunque opuso resistencia y agredió físicamente a uno de los preventores.

Pese al forcejeo, el sospechoso finalmente fue reducido y quedó detenido en el lugar. El segundo individuo logró escapar a través de un descampado ubicado en la esquina de las calles Dr. Metraux y Favaloro. El operativo generó movimiento en la zona y requirió apoyo policial para concretar el traslado del detenido.

El hombre aprehendido fue trasladado a la Comisaría Sexta.

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