Alarma en Rosario: un alumno de 12 años llevó un revólver a la escuela y terminó demorado

Dos episodios vinculados con armas dentro de escuelas encendieron la alarma este martes en la ciudad de Rosario . Un estudiante de 12 años fue demorado luego de asistir a clases con un revólver en la mochila , mientras que, en otro establecimiento educativo, un adolescente de 13 años exhibió una réplica de arma de fuego y también intervino la Policía.

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El primero de los hechos ocurrió durante la tarde en la Escuela Primaria José Rondeau N.º 120, ubicada en la intersección de Liniers y San Luis, en el barrio Azcuénaga.

De acuerdo con fuentes policiales citadas por Infobae, fue la directora del establecimiento quien alertó a las autoridades tras detectar la presencia del arma. Al arribar al lugar, los efectivos comprobaron que se trataba de un revólver marca Galand MR calibre .22 largo , con numeración visible y sin municiones , que fue secuestrado.

Por disposición de la Fiscalía de Menores, el alumno fue trasladado en un patrullero y quedó demorado . Posteriormente, el arma fue enviada al área de Criminalística para la realización de las pericias, mientras que también se notificó a los familiares del menor.

Según informó el medio Rosario3, algunos compañeros del estudiante advirtieron la presencia del revólver cuando abrió la mochila y dieron aviso a la docente . A partir de esa situación, la dirección activó el protocolo previsto para este tipo de casos.

Desde el Ministerio de Educación señalaron que este miércoles las clases se desarrollaron con normalidad y adelantaron que se organizarán reuniones con las familias de los alumnos. La causa fue caratulada como portación de arma de fuego.

Otro episodio con una réplica de arma en una escuela

En paralelo, se registró un segundo incidente en la Escuela N.º 338 "Constancio C. Vigil", ubicada sobre Alem al 3000.

En este caso, un adolescente de 13 años fue aprehendido luego de exhibir una réplica de arma de fuego dentro del establecimiento. El procedimiento se inició cerca de las 13.10, cuando personal policial acudió al lugar tras un llamado al 911 que advertía sobre un menor armado.

Al llegar, los agentes entrevistaron al director de la institución, quien autorizó el ingreso de la Policía. Frente a las autoridades escolares, el alumno reconoció que llevaba una réplica de pistola y la entregó de manera voluntaria.

Las fuentes indicaron que el objeto secuestrado era una réplica de pistola tipo "Lock 22 Austria 40 SW", de color negro y fabricada en plástico.