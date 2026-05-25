25 de mayo de 2026 - 12:28

Quiénes son los chilenos que robaron en las casas de Del Potro y el novio de Taylor Swift: cayeron por una multa

El grupo está acusado de participar en el robo a la casa del extenista Juan Martín del Potro en Tandil, así como en los asaltos en las mansiones de figuras de la NBA y NFL.

Una banda criminal de chilenos cayó en Argentina: le robaron a deportistas como Juan Martín del Potro y Travis Kelce, el novio de Taylor Swift

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La banda criminal de chilenos que le robó a Juan Martín del Potro y al novio de Taylor Swift

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Los Andes | Redacción Policiales
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Lo más insólito del caso fue cómo terminó cayendo la organización: una simple multa de tránsito permitió identificar a uno de los sospechosos y destrabar toda la investigación.

Quiénes integraban la banda internacional de robos a famosos millonarios

La organización estaba integrada por los chilenos Ignacio Zuñiga Cortes, Bastián Jiménez Freraut, Rodolfo Cartes Escobar y Alfredo Espinosa Gallardo, además del argentino Walter D’Amelio.

Dos de ellos, Zuñiga y Jiménez, tenían pedido de captura internacional con alerta roja de Interpol y eran buscados también por el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) por robos cometidos en Estados Unidos.

Según la investigación, los delincuentes participaron en asaltos contra reconocidos jugadores de fútbol americano como Patrick Mahomes, Joe Burrow y Travis Kelce, este último conocido mundialmente por su relación con la cantante pop Taylor Swift.

También aparecen vinculados a robos contra el basquetbolista Bobby Portis y otras figuras deportivas de Estados Unidos.

La banda criminal de chilenos que le robó a Juan Martín del Potro y al novio de Taylor Swift
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El robo a Del Potro y el error que los entregó

La investigación en Argentina comenzó tras el robo sufrido por la familia de Del Potro el pasado 15 de mayo en una vivienda del barrio Don Bosco, en las afueras de Tandil.

Según la denuncia realizada por Elisabet Lucas, madre del excampeón del US Open 2009, los delincuentes aprovecharon una ausencia de apenas dos horas para ingresar a la casa y llevarse dólares, joyas, relojes, trofeos y distintos objetos de valor.

Entre los elementos robados también había una alianza bañada en oro con la inscripción “Patri 23-12-1983”.

Las cámaras de seguridad permitieron detectar un Chevrolet Astra estacionado en las inmediaciones durante el horario del robo. A partir de allí, los investigadores solicitaron información a la Dirección General de Administración de Infracciones y descubrieron un dato inesperado: el vehículo tenía una multa reciente, reveló Clarín.

Cayó la banda de delincuentes que le robó al tenista Juan Martín Del Potro
Operativos.

Operativos.

Ese acta terminó siendo clave. Allí figuraba como conductor Ignacio Zuñiga Cortes, quien además había cedido el manejo del auto a Walter D’Amelio. Ese pequeño detalle permitió identificar a los sospechosos y conectar rápidamente el caso con las alertas internacionales emitidas por Interpol y el FBI.

La banda tenía un modus operandi muy aceitado. Según la investigación, alquilaban autos, reservaban habitaciones de hotel para utilizarlas como “búnkeres” y empleaban identidades falsas para moverse entre distintos países.

En Estados Unidos, los robos comenzaron entre el 5 y el 7 de octubre, cuando aprovecharon que varios jugadores de los Kansas City Chiefs estaban concentrados por compromisos deportivos.

Los detectives del FBI también encontraron selfies de los propios delincuentes posando con objetos robados, además de registros de dispositivos móviles activos cerca de las viviendas atacadas durante los horarios de los asaltos.

Ahora, desde Estados Unidos ya iniciaron contactos formales con las autoridades argentinas para solicitar la extradición de los acusados, quienes podrían enfrentar cargos por asociación ilícita y transporte interestatal de bienes robados.

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