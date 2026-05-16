El extenista sufrió un robo en su casa en Tandil. Los delincuentes rompieron una ventana, revolvieron cajones y se llevaron objetos de importante valor.

Desvalijaron la casa de Juan Martín del Potro: le robaron trofeos, medallas y joyas

En las últimas horas, el extenista Juan Martín del Potro sufrió un hecho de inseguridad cuando delincuentes ingresaron a su vivienda en Tandil y lo desvalijaron. Según trascendió, se habrían llevado trofeos, medallas y hasta la alianza de matrimonio de su padre.

La escena fue descubierta por la madre del deportista, Patricia Lucas, quien ingresó a la propiedad ubicada en el barrio Don Bosco y alertó la situación. Según relató, encontró una ventana rota y desorden en las habitaciones de la casa.

Según detalló Diario del Tandil, la mujer dio aviso a la Policía y se inició un operativo para dar con los responsables. Al momento del hecho, no se encontraban personas en la casa.

Del Potro va por su tercer título del año Del Potro sufrió el robo de medallas, trofeos y raquetas durante una entradera en su casa Fuentes policiales confirmaron que los delincuentes se llevaron joyas, relojes, medallas, trofeos y hasta raquetas del extenista. Según señaló el periodista Eduardo Feinmann, también le sustrajeron la alianza de su padre, quien falleció en 2021 y varias cadenas de oro.

Por el momento, el extenista no se expresó al respecto y no se reportó detenidos o la recuperación de alguno de los objetos robados.