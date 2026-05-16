16 de mayo de 2026 - 10:32

Desvalijaron la casa de Juan Martín del Potro: le robaron trofeos, medallas y joyas

El extenista sufrió un robo en su casa en Tandil. Los delincuentes rompieron una ventana, revolvieron cajones y se llevaron objetos de importante valor.

Desvalijaron la casa de Juan Martín del Potro: le robaron trofeos, medallas y joyas

Desvalijaron la casa de Juan Martín del Potro: le robaron trofeos, medallas y joyas

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Instagram | @delpotrojuan
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

En las últimas horas, el extenista Juan Martín del Potro sufrió un hecho de inseguridad cuando delincuentes ingresaron a su vivienda en Tandil y lo desvalijaron. Según trascendió, se habrían llevado trofeos, medallas y hasta la alianza de matrimonio de su padre.

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La escena fue descubierta por la madre del deportista, Patricia Lucas, quien ingresó a la propiedad ubicada en el barrio Don Bosco y alertó la situación. Según relató, encontró una ventana rota y desorden en las habitaciones de la casa.

Según detalló Diario del Tandil, la mujer dio aviso a la Policía y se inició un operativo para dar con los responsables. Al momento del hecho, no se encontraban personas en la casa.

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Fuentes policiales confirmaron que los delincuentes se llevaron joyas, relojes, medallas, trofeos y hasta raquetas del extenista. Según señaló el periodista Eduardo Feinmann, también le sustrajeron la alianza de su padre, quien falleció en 2021 y varias cadenas de oro.

Por el momento, el extenista no se expresó al respecto y no se reportó detenidos o la recuperación de alguno de los objetos robados.

El robo en la casa de Pampita

Quien también sufrió un hecho de inseguridad hace algunos meses fue la modelo Carolina "Pampita" Ardohain. En septiembre pasado, un grupo de delincuentes ingresaron a su casa en Barrio Parque y la desvalijaron mientras ella se encontraba de viaje en el exterior.

Según trascendió, los ladrones sustrajeron dinero en efectivo que estaba guardado en una caja fuerte y distintos objetos de valor, entre ellos varios celulares que contenían recuerdos de su hija Blanca, quien falleció en 2012.

Embed - ROBO EN LA CASA DE PAMPITA: SE LLEVARON DINERO Y OBJETOS DE VALOR

En su momento, Pampita criticó a la prensa por exponer su vivienda en los medios. "“¿Cuántas veces les dije que no enfoquen la puerta de mi casa? Y lo dije reiteradas veces, cuando me mudé, cuando tuve problemas personales. Hay que cuidar la intimidad de la vivienda. Es peligroso”, señaló.

Días después del hecho, la Policía recuperó los teléfonos robados a la modelo, además de carteras, joyas y dinero.

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