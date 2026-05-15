Profesionales del delito: asaltaron una casa por "un mal dato" y se fueron saludando a los vecinos

Una familia de Ituzaingó vivió una pesadilla cuando un grupo de delincuentes armados irrumpió en su vivienda simulando un allanamiento policial . El despliegue táctico del robo terminó siendo producto de una información errónea: buscaban una suma de dólares que la familia , de condición trabajadora, no poseía.

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El episodio se inició cuando la hija del matrimonio detectó movimientos sospechosos desde la planta alta y avisó sobre el inminente robo. En la desesperación, el padre de la joven activó el cerco perimetral y saltó hacia el balcón de un vecino para pedir auxilio.

Impactante entradera en una casa de Ituzaingó: Parecían policias Entraron con un ariete y exigían dolares. Golpearon a la familia. Se fueron con una billetera, un celular y una consola de videojuegos pic.twitter.com/zEHMj2tXoO

Las víctimas destacaron que los asaltantes no respondían al perfil delictivo habitual. Según relató Débora, dueña de la casa, los atacantes demostraron una preparación profesional: " No eran los clásicos chorros. Estaban demasiado bien vestidos, no puedo decir que eran policías, pero era gente que sabía lo que estaba haciendo", detalló en diálogo con medios televisivos.

Además, señaló que tenían las caras tapadas , utilizaban guantes y llevaban protectores en el calzado para no dejar rastros.

"Parecía como si hubiera sido la Policía" Violenta entradera de grupo comando en una casa en Ituzaingó. La víctima del asalto indicó que los delincuentes ingresaron con el rostro y las zapatillas cubiertas. En +Mañana por LN+ pic.twitter.com/7SKaG0CSVF

Al momento que los delincuentes se dieron cuenta de que no encontrarían los dólares que estaban buscando reaccionaron de forma agresiva: "Me pegó en la cabeza. A mi hija también la golpearon".

"Les pasaron mal el dato. Somos laburantes, no teníamos nada más de lo que veían", explicó la mujer.

Embed VIOLENTA ENTRADERA EN UNA CASA DE ITUZAINGÓ



Encapuchados rompieron la puerta e ingresaron.#A24 pic.twitter.com/54qsBGQH0b — A24.com (@A24COM) May 15, 2026

Ante la ausencia del efectivo esperado, el grupo se robó objetos de electrónica y pertenencias personales: "Se llevaron una PlayStation, la billetera de mi marido y el celular. Fue demasiado despliegue para eso", dijo la víctima.

Lo que más conmocionó los afectados fue la tranquilidad con la que los delincuentes abandonaron el domicilio. Según testigos, se retiraron a pie y, al cruzarse con un vecino que los observaba, lo saludaron amablemente antes de doblar en la esquina y acelerar la huida. "Se fueron caminando. Un vecino los miró y los ladrones lo saludaron, hasta que doblaron en la esquina y se fueron rápido".

La familia realizó la denuncia y la policía analiza las cámaras de seguridad de la zona con el fin de poder identificar a los integrantes de la banda delictiva, que sospechan que contaban con información errónea sobre una supuesta transacción financiera en el domicilio.