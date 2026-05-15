Robaron un auto en Maipú, escaparon a San Martín y terminaron detenidos tras una persecución

Un operativo coordinado entre el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) y efectivos policiales permitió recuperar un auto robado en Maipú y detener a tres jóvenes que intentaron escapar tras una persecución por un barrio de Palmira, en San Martín.

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El procedimiento comenzó cerca de las 5.20 de este viernes, cuando desde el CEO se emitió una alerta por la sustracción de un Ford Focus en la localidad de Fray Luis Beltrán, en el departamento de Maipú.

Pocos minutos después, un llamado a la línea de emergencias advirtió sobre movimientos sospechosos en el barrio Aguaribay. A partir de esa información, el sistema de cámaras inició el seguimiento del vehículo y logró detectarlo circulando por distintos sectores del Este provincial.

Con el monitoreo en tiempo real y el trabajo articulado con móviles policiales desplegados en las calles, el automóvil fue finalmente localizado en inmediaciones de las calles Echegaray y Lencinas, en San Martín.

Según informaron fuentes policiales, al advertir la presencia de los efectivos, los ocupantes abandonaron el Ford Focus y escaparon corriendo por un descampado y distintos pasillos del barrio Ramonof.

La persecución continuó a pie y culminó con la detención de los tres sospechosos, quienes fueron interceptados por personal policial en las cercanías del lugar. Los jóvenes quedaron a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.

El vehículo robado, en tanto, fue recuperado pocas horas después del hecho gracias al operativo coordinado entre el sistema de videovigilancia y las unidades policiales que participaron del procedimiento.