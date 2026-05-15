Tres autos destruidos y heridos en dos incendios: vecinos héroes en Guaymallén y caos en Maipú

Dos incendios registrados en pocas horas en Guaymallén y Maipú dejaron importantes daños materiales y dos personas heridas. En uno de los casos, una estufa eléctrica habría provocado el fuego en una vivienda mientras una familia dormía, mientras que en el otro las llamas destruyeron por completo tres vehículos tras una explosión en un garaje.

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Un incendio causó pérdidas totales en tres vehículos durante la noche del jueves en Maipú . El hecho ocurrió cerca de las 21.30 en una vivienda del barrio Viejo Tonel II, en jurisdicción de la Comisaría 10°.

Según informaron fuentes policiales, varios llamados al 911 alertaron sobre el siniestro y al lugar acudieron efectivos y personal de Bomberos, que trabajaron para controlar las llamas.

La propietaria de la vivienda, una mujer de 58 años , relató que se encontraba sola en el domicilio cuando escuchó una explosión y observó que uno de los vehículos estacionados en el garaje se incendiaba. El fuego luego se propagó hacia otros rodados.

Como consecuencia, un Peugeot 208, un Peugeot 308 y una motocicleta Yamaha de 250 cc sufrieron daños totales. Además, las llamas afectaron una puerta vidriada del garaje.

De acuerdo al informe de Bomberos, el foco ígneo se habría originado en uno de los automóviles. No hubo personas heridas.

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Importante incendio en Rivadavia y Gargantini, Maipú. Trabajan 2 dotaciones de bomberos del departamento @radionihuil pic.twitter.com/aB21z5TaL6 — Matias Pascualetti (@MATIPASCUALETTI) May 15, 2026

Dos heridos en Guyamallén

Un incendio destruyó parte de una vivienda en Guaymallén y dejó a dos adultos heridos durante la madrugada de este viernes. El hecho ocurrió cerca de las 2 en una casa ubicada sobre calle Rafael Obligado al 1300, en jurisdicción de la Comisaría 25°.

Según informó la Policía, un llamado al 911 alertó sobre el siniestro y al lugar acudieron efectivos policiales y personal de Bomberos, que lograron sofocar las llamas.

Los moradores alcanzaron a salir por sus propios medios con ayuda de vecinos antes de que el fuego avanzara. De acuerdo al relato de las víctimas, todos dormían cuando despertaron por el humo y la dificultad para respirar.

Al revisar la vivienda, descubrieron que el incendio se había originado en la cocina-comedor, donde había quedado enchufada una estufa eléctrica utilizada para calefaccionar el ambiente.

Los adultos intentaron apagar el fuego sin éxito y luego rescataron a dos menores de 9 y 10 años que dormían en otra habitación.

El incendio provocó daños totales en la cocina-comedor y afectó parcialmente un dormitorio y el baño.

Personal del SEC asistió a las víctimas y diagnosticó quemaduras de segundo grado en abdomen y brazo izquierdo a una mujer, mientras que otro de los ocupantes sufrió quemaduras parciales en el rostro, mano izquierda, cabello y espalda. Ambos fueron trasladados al Hospital Lagomaggiore.

Los menores fueron atendidos en el lugar y quedaron al cuidado de familiares por disposición del ETI. Interviene la Oficina Fiscal de jurisdicción.