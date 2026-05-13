Dos hombres fueron interceptados en San Juan con motos robadas en Mendoza

La Policía de San Juan recuperó varias motocicletas robadas durante distintos operativos realizados en el departamento de 25 de Mayo , entre ellas dos vehículos que registraban pedido de secuestro solicitado por la Justicia de Mendoza.

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Los procedimientos fueron llevados adelante por efectivos de la Brigada de Investigaciones Este de la vecina provincia, quienes realizaron controles en la localidad de La Chimbera y detectaron motocicletas con irregularidades en su documentación y numeración.

Según informaron fuentes policiales, uno de los operativos se desarrolló sobre calle 25 de Mayo, antes de calle 3, donde los uniformados interceptaron a un hombre de apellido Escudero , oriundo de la zona.

El sospechoso caminaba junto a una motocicleta Honda Wave blanca . Tras verificar los números de motor y chasis, los efectivos constataron que el rodado tenía pedido de captura por hurto emitido por la UFI de Robos, Hurtos Agravados y Sustracción de Automotores de Mendoza .

Más tarde, en el mismo sector, personal policial interceptó a un hombre identificado como Olmedo , domiciliado en Villa del Tango. Según informó el medio local TLS Diario, el sujeto circulaba en una motocicleta Zanella AS-RX sin patente ni documentación.

Al consultar los datos del vehículo en el sistema SIFCOP, se confirmó que la moto tenía pedido de secuestro por robo desde el 31 de marzo de 2024, también requerido por autoridades judiciales mendocinas.

Tres motos recuperadas en menos de 48 horas

Por disposición de la Unidad de Abordaje Territorial, en ambos casos las motocicletas fueron secuestradas y los conductores quedaron vinculados a las actuaciones judiciales correspondientes.

Desde la Brigada de Investigaciones Este señalaron además que, junto a una motocicleta Bajaj Rouser NS200 recuperada el pasado 11 de mayo, ya son tres los rodados recuperados en menos de 48 horas, todos con pedidos de secuestro provenientes de Mendoza.