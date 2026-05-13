13 de mayo de 2026 - 22:48

Dos hombres fueron interceptados en San Juan con motos robadas en Mendoza

Con estos procedimientos, ya son tres las motocicletas recuperadas en 48 horas en San Juan que eran buscadas por la Justicia de Mendoza.

Recuperaron motocicletas robadas en Mendoza tras operativos en San Juan.

Recuperaron motocicletas robadas en Mendoza tras operativos en San Juan.

Foto:

TLS Diario
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

La Policía de San Juan recuperó varias motocicletas robadas durante distintos operativos realizados en el departamento de 25 de Mayo, entre ellas dos vehículos que registraban pedido de secuestro solicitado por la Justicia de Mendoza.

Leé además

Casi la mitad de los muertos en accidentes de tránsito son motociclistas. 

Alerta vial: casi la mitad de muertos en la vía pública son motociclistas

Por Camila Locamuz
Detuvieron a un prófugo con pedido de captura mediante reconocimiento facial en Ciudad

Detuvieron a otro prófugo con pedido de captura mediante el sistema de reconocimiento facial en Ciudad

Por Redacción Policiales

Los procedimientos fueron llevados adelante por efectivos de la Brigada de Investigaciones Este de la vecina provincia, quienes realizaron controles en la localidad de La Chimbera y detectaron motocicletas con irregularidades en su documentación y numeración.

Uno de los procedimientos fue en La Chimbera

Según informaron fuentes policiales, uno de los operativos se desarrolló sobre calle 25 de Mayo, antes de calle 3, donde los uniformados interceptaron a un hombre de apellido Escudero, oriundo de la zona.

El sospechoso caminaba junto a una motocicleta Honda Wave blanca. Tras verificar los números de motor y chasis, los efectivos constataron que el rodado tenía pedido de captura por hurto emitido por la UFI de Robos, Hurtos Agravados y Sustracción de Automotores de Mendoza.

Otra moto robada fue detectada horas después

Más tarde, en el mismo sector, personal policial interceptó a un hombre identificado como Olmedo, domiciliado en Villa del Tango. Según informó el medio local TLS Diario, el sujeto circulaba en una motocicleta Zanella AS-RX sin patente ni documentación.

Al consultar los datos del vehículo en el sistema SIFCOP, se confirmó que la moto tenía pedido de secuestro por robo desde el 31 de marzo de 2024, también requerido por autoridades judiciales mendocinas.

Tres motos recuperadas en menos de 48 horas

Por disposición de la Unidad de Abordaje Territorial, en ambos casos las motocicletas fueron secuestradas y los conductores quedaron vinculados a las actuaciones judiciales correspondientes.

Desde la Brigada de Investigaciones Este señalaron además que, junto a una motocicleta Bajaj Rouser NS200 recuperada el pasado 11 de mayo, ya son tres los rodados recuperados en menos de 48 horas, todos con pedidos de secuestro provenientes de Mendoza.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

San Martín se prepara para la tercera edición del Distinguished Gentleman Ride, el evento solidario de motos clásicas que une elegancia y conciencia social.

San Martín se prepara para la tercera edición del Distinguished Gentleman Ride

En marzo de este año se batió el récord de patentamiento de motos

82.000 motos en un mes: el dólar colchón, la informalidad y el ocaso del auto familiar como símbolo de clase media

cuanto sale la honda wave 110 en argentina: el precio actualizado del modelo mas vendido

Cuánto sale la Honda Wave 110 en Argentina: el precio actualizado del modelo más vendido

Récord de ventas de motos en abril.

Récord en ventas de motos 0km: abril volvió a romper la barrera de las 80.000 unidades