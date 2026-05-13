Alerta vial: casi la mitad de muertos en la vía pública son motociclistas

Según datos del Observatorio de Seguridad Vial se estima que en Mendoza ocurren alrededor de 500 incidentes viales diarios , una cifra que incluye desde los accidentes menores hasta los más graves. En este contexto, los que incluyen a motociclistas ocupan un lugar significativo.

Sólo en el arranque de este miércoles, a ciudad ya presentaba dos accidentes en distintos puntos de la provincia, uno de ellos con una moto involucrada en el Acceso Sur .

Las causas de los siniestros viales involucran diversos factores clave, como la atención del conductor, la congestión de las rutas, el cruce imprevisto de animales o peatones, entre otros.

Casi la mitad de los muertos en accidentes de tránsito son motociclistas.

En los 13 días que lleva el mes ya se han registrado 4 muertes de motociclistas en accidentes de tránsito . Estas fatalidades tuvieron diferentes causas y ocurrieron en distintos puntos de la provincia: Bermejo , la Ruta 7 , Palmira y Las Heras .

Sin embargo, en los datos que se han registrado en el curso del 2026, las muertes de motociclistas ocupan casi un 50% de los fallecimientos en accidentes de tránsito. Esto representa un foco de alarma y riesgo cada vez más crítico.

Datos del 2024 y 2025

En 2025, los accidentes de tránsito constituyeron la segunda causa de muertes “evitables” en Mendoza. En total perdieron la vida 191 personas en siniestros viales, 76 de ellas motociclistas. Los meses de mayor registro de accidentes fueron septiembre, noviembre y diciembre.

En contraposición, el total de víctimas representa un incremento del 10% comparado al 2024, donde murieron por esta causa 171 personas, un 39% de ellas motociclistas.

homicidio culposo 1 Casi la mitad de los muertos en accidentes de tránsito son motociclistas.

Aumento en el uso de motocicletas

En estos últimos años el número de personas que se movilizan en moto se ha elevado significativamente. Por un lado, el factor económico (ligado al aumento constante de la nafta y el valor del vehículo comparado a un auto), y por el otro, el incremento de las plataformas digitales de delivery y mensajería, una oferta laboral cada vez más consolidada en la provincia.

"En accidentología, decimos que el motociclista es el propio paragolpes del vehículo. A diferencia del automovilista, que cuenta con una celda de supervivencia diseñada para deformarse y absorber energía, el motociclista se enfrenta a una transferencia de energía cinética directa. Ante una colisión a solo 40 km/h, la desaceleración que sufre el cuerpo contra un objeto fijo es equivalente a una caída libre desde un tercer piso; sin una estructura que medie, el daño biomecánico es, en la mayoría de los casos, crítico o incompatible con la vida", alerta Gustavo Brambati, especialista en Seguridad Vial y Accidentología (CESVI).

Consejos de seguridad vial para motociclistas

La Ley de Tránsito de Mendoza plantea estas recomendaciones y obligaciones para motociclistas:

Uso de casco homologado.

Visibilidad permanente : uso de la luz baja encendida obligatoria.

: uso de la luz baja encendida obligatoria. Prohibición en el uso del celular , auriculares y de consumo de alcohol .

en el , y de . Documentación en regla: conducir con la licencia de conducir vigente, DNI, cédula, RTO en regla y seguro del vehículo.