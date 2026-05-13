13 de mayo de 2026 - 13:01

Impactante video: menor de edad que aprendía a conducir una moto se incrustó contra un local

El violento episodio ocurrió en el partido de Tres de Febrero. Dos jóvenes circulaban sin casco ni seguro cuando impactaron contra la vidriera de un comercio de lencería.

Impactante video: menor de edad que aprendía a conducir una moto se incrustó contra un local.

Impactante video: menor de edad que aprendía a conducir una moto se incrustó contra un local.

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Un impactante accidente ocurrió en la localidad de Caseros el pasado lunes por la tarde cuando en un local de estética y lencería situado en la intersección de las calles Puan y Lamadrid, se incrustó una moto conducida por una menor de edad que estaba aprendiendo.

Leé además

Imagen ilustrativa.

Insólito accidente en el mar: chocó contra una ballena mientras manejaba una moto acuática
Natanael fue herido en un intento de asalto cuando limpiaba el espacio donde su familia aloja perros callejeros.

Limpiaba un espacio para cuidar perros de la calle, lo balearon para robarle y necesita ayuda: cómo colaborar

Las cámaras de seguridad del comercio captaron la brutalidad del impacto. En las imágenes se observa cómo la moto ingresa a gran velocidad, destroza la puerta de vidrio y recorre varios metros en el interior del establecimiento.

"Escuché el ruido, salí y quedé paralizada, no sabía cómo reaccionar", dijo Dana, una de las empleadas que se salvó de no ser embestida: "La moto estaba toda destrozada, con los cables salidos. Les dije que la apagaran porque estaba saliendo humo y olor a quemado, pensé que iba a explotar. Después vino un vecino y la apagó", detalló.

Según contaron las trabajadoras, tras el choque, las jóvenes ambas se levantaron sin decir una palabra y la mujer que estaba enseñando a manejar se retiró del lugar y no volvió a aparecer, dejando sola a la otra joven, que resultó ser menor de edad.

Embed

Los vecinos de la zona se acercaron al lugar para asistir a las damnificadas hasta la llegada del SAME. Al momento de operativo ambas se encontraban conscientes y no presentaban heridas de grabedad, pero según la empleada, una de las chicas sufrió cortes y una lesión en el tabique.

Al momento del accidente, ambas circulaban sin casco y el vehículo no poseía seguro.

Ahora, la dueña del comercio enfrenta una difícil situación al no saber cómo afrontar los gastos del arreglo: "Todavía no caigo, el local está todo destruido, queremos trabajar con normalidad, pero no sabemos cuándo va a arreglarse. No sabemos si van a pagar los arreglos del daño".

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

el casco viejo de la moto no lo tires, tenes un tesoro en casa: una idea original que pocos se animan a hacer

El casco viejo de la moto no lo tires, tenés un tesoro en casa: una idea original que pocos se animan a hacer

El jabalí hirió de gravedad al perro, pero gracias a una colecta solidaria el cachorro pudo ser operado.

Un cachorro enfrentó a un jabalí de 200 kilos y salvó a su dueño: la historia del fiel animal que conmovió a Lavalle

Por Redacción Sociedad
Insólito: caminaba por la vereda y le cayó desde un balcón una maceta con una planta de marihuana

Insólito: le cayó desde un balcón una maceta con una planta de marihuana

Por Redacción Sociedad
Gato andino en cercanías de La Payunia (Malargüe)

Fotos y video: captaron al "fantasma de los Andes" en una zona de Mendoza donde nunca se lo había grabado

Por Redacción Sociedad