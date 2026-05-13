Impactante video: menor de edad que aprendía a conducir una moto se incrustó contra un local.

Un impactante accidente ocurrió en la localidad de Caseros el pasado lunes por la tarde cuando en un local de estética y lencería situado en la intersección de las calles Puan y Lamadrid, se incrustó una moto conducida por una menor de edad que estaba aprendiendo.

Limpiaba un espacio para cuidar perros de la calle, lo balearon para robarle y necesita ayuda: cómo colaborar

Insólito accidente en el mar: chocó contra una ballena mientras manejaba una moto acuática

Las cámaras de seguridad del comercio captaron la brutalidad del impacto . En las imágenes se observa cómo la moto ingresa a gran velocidad, destroza la puerta de vidrio y recorre varios metros en el interior del establecimiento.

"Escuché el ruido, salí y quedé paralizada, no sabía cómo reaccionar", dijo Dana, una de las empleadas que se salvó de no ser embestida: "La moto estaba toda destrozada, con los cables salidos. Les dije que la apagaran porque estaba saliendo humo y olor a quemado, pensé que iba a explotar. Después vino un vecino y la apagó", detalló.

Según contaron las trabajadoras, tras el choque, las jóvenes ambas se levantaron sin decir una palabra y la mujer que estaba enseñando a manejar se retiró del lugar y no volvió a aparecer, dejando sola a la otra joven, que resultó ser menor de edad .

Embed NO SABÍA MANEJAR, SE SUBIÓ A UNA MOTO Y SE INCRUSTÓ EN UN LOCAL

Caseros pic.twitter.com/ZZdK0ee3ZI — Vía Szeta (@mauroszeta) May 13, 2026

Los vecinos de la zona se acercaron al lugar para asistir a las damnificadas hasta la llegada del SAME. Al momento de operativo ambas se encontraban conscientes y no presentaban heridas de grabedad, pero según la empleada, una de las chicas sufrió cortes y una lesión en el tabique.

Al momento del accidente, ambas circulaban sin casco y el vehículo no poseía seguro.

Ahora, la dueña del comercio enfrenta una difícil situación al no saber cómo afrontar los gastos del arreglo: "Todavía no caigo, el local está todo destruido, queremos trabajar con normalidad, pero no sabemos cuándo va a arreglarse. No sabemos si van a pagar los arreglos del daño".