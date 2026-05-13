Impactante video: menor de edad que aprendía a conducir una moto se incrustó contra un local.

Un impactante accidente ocurrió en la localidad de Caseros el pasado lunes por la tarde cuando en un local de estética y lencería situado en la intersección de las calles Puan y Lamadrid, se incrustó una moto conducida por una menor de edad que estaba aprendiendo.
Las cámaras de seguridad del comercio captaron la brutalidad del impacto. En las imágenes se observa cómo la moto ingresa a gran velocidad, destroza la puerta de vidrio y recorre varios metros en el interior del establecimiento.
"Escuché el ruido, salí y quedé paralizada, no sabía cómo reaccionar", dijo Dana, una de las empleadas que se salvó de no ser embestida: "La moto estaba toda destrozada, con los cables salidos. Les dije que la apagaran porque estaba saliendo humo y olor a quemado, pensé que iba a explotar. Después vino un vecino y la apagó", detalló.
Según contaron las trabajadoras, tras el choque, las jóvenes ambas se levantaron sin decir una palabra y la mujer que estaba enseñando a manejar se retiró del lugar y no volvió a aparecer, dejando sola a la otra joven, que resultó ser menor de edad.
Los vecinos de la zona se acercaron al lugar para asistir a las damnificadas hasta la llegada del SAME. Al momento de operativo ambas se encontraban conscientes y no presentaban heridas de grabedad, pero según la empleada, una de las chicas sufrió cortes y una lesión en el tabique.
Al momento del accidente, ambas circulaban sin casco y el vehículo no poseía seguro.
Ahora, la dueña del comercio enfrenta una difícil situación al no saber cómo afrontar los gastos del arreglo: "Todavía no caigo, el local está todo destruido, queremos trabajar con normalidad, pero no sabemos cuándo va a arreglarse. No sabemos si van a pagar los arreglos del daño".