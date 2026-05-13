Insólito: le cayó desde un balcón una maceta con una planta de marihuana

Una mujer resultó herida tras recibir el impacto del recipiente mientras caminaba. Por centímetros no le cayó en la cabeza.

Insólito: caminaba por la vereda y le cayó desde un balcón una maceta con una planta de marihuana

Un insólito hecho ocurrió este martes alrededor de las 13:40 en el microcentro de la ciudad de Rosario cuando mujer de 55 años resultó herida luego de que una maceta le cayera desde lo alto de un edificio mientras transitaba por la calle San Lorenzo al 100, entre Sarmiento y San Martín.

Lo que captó la atención de los testigos y de las fuerzas de seguridad fue el contenido del recipiente: al ser inspeccionado por la Policía, se constató que la maceta tenía una planta de cannabis.

Insólito caminaba por la vereda y le cayó desde un balcón una maceta con una planta de marihuana Por centímetros la maceta no le cayó sobre la cabeza. Conclusión

La mujer sufrió una fractura en la muñeca derecha y distintos hematomas. La situación podría haber sido más grave ya que la maceta cayó sobre su hombro y por centímetros no recibió el golpe de lleno en la cabeza. “Por suerte, no me cayó sobre la cabeza”, comentó la mujer al medio Conclusión.

Tras el incidente, personal del Sies acudió rápidamente para brindar asistencia médica en el lugar y decidió derivar a la mujer al Sanatorio Plaza para una mejor atención.

Insólito caminaba por la vereda y le cayó desde un balcón una maceta con una planta de marihuana La mujer sufrió heridas en mano y hombro. Conclusión En cuanto a la investigación, los oficiales de policía lograron identificar el edificio desde el cual se precipitó el objeto, pero aún no pudieron determinar con exactitud el piso ni el departamento desde donde cayó la planta.