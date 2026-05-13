Hoy es el Día de la Virgen de Fátima: su historia, cómo fue el "milagro del sol" y actividades en Mendoza

Cada 13 de mayo , millones de fieles alrededor del mundo celebran el Día de la Virgen de Fátima , una de las advocaciones de María más populares del siglo XX.

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La parroquia Nuestra Señora de Fátima celebra su 75º aniversario: calendario de actividades

La fecha conmemora la primera de una serie de apariciones que, según la tradición católica, ocurrieron en 1917 en Cova da Iria, una aldea rural cercana a Fátima, en el centro de Portugal .

Allí, tres niños pastores -Lucía dos Santos y sus primos Francisco y Jacinta Marto- afirmaron haber visto a “una señora vestida de blanco, más brillante que el sol” , que se presentaba como la Virgen María.

Esa primera aparición del 13 de mayo marcó el inicio de un ciclo de seis encuentros, todos ocurridos el día 13 de cada mes hasta octubre de ese mismo año, con excepción de agosto, cuando la aparición se dio el día 19. Durante esos encuentros, la Virgen transmitió mensajes que combinaban llamados a la penitencia, la oración y la conversión, pero también profecías sobre la guerra, el comunismo y el destino espiritual de la humanidad.

Uno de los aspectos más conocidos y debatidos es el llamado "milagro del sol" , ocurrido el 13 de octubre de 1917 , presenciado por más de 70.000 personas.

El milagro de la Virgen de Fátima ocurrió en 1917

El milagro de la Virgen de Fátima ocurrió en 1917

Testigos aseguraron haber visto al sol bailar en el cielo, emitir luces de colores y descender en zigzag, un fenómeno que fue interpretado por muchos como una manifestación sobrenatural que confirmaba las visiones de los niños. El evento fue reconocido por el Vaticano en 1930, cuando el obispo de Leiría-Fátima aprobó oficialmente el culto a Nuestra Señora de Fátima.

La devoción a la Virgen creció rápidamente en Portugal y se extendió al resto del mundo.

Santuario de Virgen de Fátima en Portugal. Santuario de la Virgen de Fátima en Portugal.

Hoy, el Santuario de Fátima es uno de los centros de peregrinación más importantes del cristianismo, visitado anualmente por millones de fieles, especialmente en mayo y octubre.

La figura de la Virgen de Fátima también tiene un fuerte componente político y espiritual: el llamado a rezar por la conversión de Rusia y el anuncio de los “tres secretos” de Fátima alimentaron por décadas el interés por sus mensajes en el contexto de la Guerra Fría.

Para los creyentes, el 13 de mayo no sólo es una fecha conmemorativa, sino una jornada de esperanza y renovación de la fe.

Festejos en Mendoza por la Virgen de Fátima

Con espíritu de fe y comunidad, la Parroquia Nuestra Señora de Fátima, ubicada en Joaquín V. González 163 de Villa Marini (Godoy Cruz), celebrará sus Fiestas Patronales en honor a la Virgen de Fátima, una de las advocaciones marianas más queridas por los fieles católicos.

Las actividades se harán este miércoles con la participación de numerosos vecinos y devotos.

8.00: Santa Misa de apertura.

Santa Misa de apertura. 9.00 a 17.00: Rezo del Santo Rosario de forma continuada, cada hora.

Rezo del de forma continuada, cada hora. 18.00: Santa Misa de cierre de la jornada festiva.

El párroco es Miguel Rocha.