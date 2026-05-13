Video: discutió con su pareja, se colgó desde un balcón y cayó desde un cuarto piso arriba de un patrullero

El hecho ocurrió en la ciudad de Rosario. La víctima sobrevivió al impacto gracias a que el vehículo amortiguó la caída.

Video: discutió con su pareja y cayó desde un cuarto piso sobre un patrullero.

Un impactante episodio tuvo lugar en la intersección de las calles Dorrego y Tucumán, en pleno centro de la ciudad de Rosario, cuando un hombre cayó desde el balcón de un cuarto piso. El hecho, que fue registrado por transeúntes y viralizado en redes sociales, ocurrió tras una fuerte discusión de pareja en el interior de un departamento.

En un principio, las imágenes del hombre colgado del balcón del departamento 4C generaron confusión entre los testigos, quienes llegaron a sospechar de unrobo. Sin embargo, posteriormente se confirmó que se trataba de un residente del edificio.

La caída del hombre terminó impactando directamente sobre un patrullero de la Policía de Santa Fe que se encontraba estacionado justo frente al edificio. Según los testigos, el vehículo fue fundamental para que sobreviviera al impacto: "Si no hubiera estado el auto, no estaría vivo", señaló una vecina.

Embed Discutió con su pareja, se trepó por el balcón y se cayó del cuarto piso arriba de un patrullero, en Santa Fe. Más tarado, imposible. pic.twitter.com/3NdCK9Q2N4 — Gonzalo (@gonziver) May 13, 2026

Minutos antes del desenlace, los vecinos del edificio informaron haber escuchado gritos y el estallido de vidrios provenientes del departamento. Señalaron que el hombre, tras quedar colgado del lado externo del balcón, intentó trepar para volver a ingresar a la vivienda, pero no logró sostenerse y cayó al vacío.

Al lugar arribó servicios médicos que trasladaron consciente a hombre a un hospital.