El caso de la pareja que tuvo sexo en un avión pasó a una unidad especializada en delitos sexuales

Un hombre de 54 años y una mujer de 59 fueron demorados el sábado por la madrugada por mantener relaciones sexuales en un avión . Ambos se encontraban en la aeronave que aterrizó en el Aeropuerto Internacional Rosario Islas Malvinas.

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Los acusados quedaron involucrados en una causa que será investigada por la Unidad Especializada en Delitos contra la Integridad Sexual. El episodio ocurrió en un vuelo de Copa Airlines procedente de Panamá y derivó inicialmente en una imputación por “exhibicionismo público” .

Según informó el periodista rosarino Eric Tropper a la Agencia Noticias Argentinas, el caso no contempla penas de prisión efectiva y podría resolverse mediante salidas alternativas como:

Los involucrados, identificados como Mauricio C. y Sandra O. , fueron demorados el pasado 8 de mayo luego de una denuncia presentada por personal de la aerolínea. De acuerdo con el parte policial, la tripulación alertó sobre la presencia de un hombre y una mujer en la clase ejecutiva realizando exhibiciones sexuales mientras el avión se preparaba para aterrizar.

La denuncia sostuvo que ambos se encontraban con las prendas bajas y protagonizaron escenas inapropiadas en un espacio público del avión.

Arrestaron a dos personas que mantuvieron relaciones sexuales en un avión. Mauricio C., de 54 años, y Sandra O., de 59 no eran pareja.

La intervención policial en Rosario

Tras el aterrizaje, efectivos policiales realizaron un operativo en el aeropuerto y procedieron a la aprehensión de ambos pasajeros. Posteriormente, fueron trasladados a la Comisaría 12ª del barrio Ludueña, en la ciudad de Rosario.

Según trascendió días después, Mauricio es arquitecto y se desempeña como jefe de obra ferroviaria. Además, en sus redes sociales suele compartir fotografías familiares y viajes junto a su esposa y sus tres hijos.

Por su parte, Sandra es oriunda de Rosario, trabaja en el cuidado de adultos mayores y es propietaria de un centro de día y rehabilitación. También se informó que está divorciada.

La denuncia y los testigos del hecho

De acuerdo con la investigación, ambos se conocieron durante el vuelo y fueron descubiertos por otra pasajera que viajaba junto a su nieta menor de edad. Esa situación motivó la denuncia formal por considerar que las exhibiciones resultaban inapropiadas para un ámbito público y con presencia de menores.

Además, trascendió que al momento del arribo al país la familia del hombre, incluida su esposa, lo esperaba en el aeropuerto sin conocer lo ocurrido durante el viaje. La causa continuará ahora bajo la órbita de la Unidad Especializada en Delitos contra la Integridad Sexual, mientras avanza el análisis judicial del episodio ocurrido a bordo del avión.