"Lo vi girando dentro del motor": el video del avión que atropelló y mató a un hombre en el aeropuerto de Denver

En las últimas horas se difundió el video completo del momento en que un avión de Frontier Airlines atropelló y mató a una persona que había ingresado de manera ilegal a una de las pistas de despegue del aeropuerto internacional de Denver, en Colorado ( Estados Unidos ).

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El hecho ocurrió el viernes pasado por la noche, cerca de las 23.19, cuando el vuelo 4345 de Frontier Airlines iniciaba la maniobra de despegue con destino a Los Ángeles. Según las autoridades, la persona fallecida no trabajaba en el aeropuerto y logró acceder al área restringida tras saltar una valla perimetral.

Las imágenes difundidas muestran cómo el individuo avanzaba sobre la pista pocos segundos antes de ser embestido por el Airbus A321 que transportaba a 224 pasajeros y siete tripulantes.

El episodio provocó escenas de pánico dentro de la aeronave. Uno de los pasajeros, John Anthens, relató al New York Post el horror que vivió mientras observaba por la ventanilla .

“Vi las piernas de un ser humano girando dentro del motor”, contó. Luego describió el caos que se generó en la cabina tras el impacto. “La mayoría de la gente no sabía qué estaba pasando ni qué había ocurrido, pero hubo una gran explosión y, obviamente, cuando escuchás una gran explosión, la gente empieza a gritar, los niños lloran y fue horrible”, agregó.

Se metió a la pista y no hizo caso a la advertencia

De acuerdo con los registros de comunicaciones aéreas, el piloto había advertido previamente a la torre de control sobre la presencia de una persona cruzando la pista. Desde tierra le respondieron que estaban “remolcando los camiones”, mientras la situación se desarrollaba en cuestión de segundos.

Tras el impacto, el Airbus comenzó a registrar humo dentro de la cabina, motivo por el cual los pilotos decidieron abortar inmediatamente el despegue.

"Lo vi girando en el motor": video muestra al avión que mató a un hombre en el aeropuerto de Denver "Lo vi girando en el motor": video muestra al avión que mató a un hombre en el aeropuerto de Denver Gentileza

Además del video térmico difundido en las últimas horas, comenzaron a circular grabaciones tomadas por los propios pasajeros desde el interior del avión. En esas imágenes se percibe primero una fuerte vibración y luego destellos de fuego visibles a través de las ventanillas. Poco después se escucha una explosión y los gritos de los pasajeros.

“Vamos a detenernos en la pista. Acabamos de chocar con alguien. Tenemos un incendio en el motor”, comunicó el piloto a la torre de control en medio de la emergencia.

Doce heridos en Denver

La evacuación se realizó durante la noche mediante los toboganes de emergencia. En medio de la confusión y la oscuridad, al menos 12 personas sufrieron heridas y cinco de ellas debieron ser trasladadas a hospitales de la zona.

Tras el episodio, el aeropuerto confirmó el cierre temporal de la pista 17L y anunció la apertura de una investigación por parte de la Administración Federal de Aviación y de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte.

Desde Frontier Airlines emitieron además un comunicado donde expresaron su pesar por lo ocurrido. “La aeronave aparentemente golpeó a un peatón en la pista durante el despegue. Se reportó humo en la cabina y los pilotos abortaron el despegue. Estamos profundamente entristecidos por este hecho”, señalaron desde la compañía.