Trump redobló las críticas contra Irán y prometió una postura más dura de Washington

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a endurecer su discurso contra Irán con un extenso mensaje publicado en redes sociales. El mandatario estadounidense acusó al régimen iraní de haberse aprovechado de Washington durante décadas y aseguró que “ya no se reirán más” de su país.

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La publicación fue realizada en la plataforma Truth Social y se dio en medio de un escenario de creciente tensión en Medio Oriente, marcado por los conflictos entre Israel y grupos respaldados por Irán en distintos puntos de la región.

En su mensaje, Trump afirmó que Irán “estuvo jugando con Estados Unidos y con el resto del mundo durante 47 años” . Además cuestionó especialmente al expresidente Barack Obama por el acuerdo nuclear alcanzado durante su gestión.

El mandatario republicano sostuvo que la administración de Obama entregó al régimen iraní “cientos de miles de millones de dólares” y que también envió “1.700 millones de dólares en efectivo”. Según afirmó Trump, esos fondos fueron trasladados “en aviones, valijas y bolsos”, y aseguró que las autoridades iraníes “no podían creer su suerte” al recibir el dinero.

Las críticas de Trump a Biden y al régimen iraní

El presidente estadounidense también acusó a Irán de financiar ataques contra ciudadanos norteamericanos y de reprimir violentamente protestas internas. En uno de los tramos más duros de la publicación, aseguró que el régimen iraní “mató a 42.000 manifestantes inocentes y desarmados”.

Además, Trump volvió a cuestionar al actual mandatario demócrata, Joe Biden, a quien criticó por la política exterior de Washington y por el manejo de la relación con Teherán. En paralelo, insistió en que durante la presidencia de Obama, Irán encontró “al presidente más débil e ingenuo posible”, y calificó a su antecesor demócrata como “un fracaso” para el liderazgo estadounidense.