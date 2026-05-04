4 de mayo de 2026 - 18:31

Donald Trump amenaza con "borrar de la faz de la Tierra" a Irán si ataca barcos de Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos realizó la advertencia luego de que Irán anticipara que “atacaría cualquier barco que intentara transitar por el estrecho de Ormuz”.

El presidente estadounidense Donald Trump.

El presidente estadounidense Donald Trump.

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EFE/EPA/JIM LO SCALZO
Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

La tensión en Medio Oriente volvió a escalar luego de que el presidente Donald Trump advirtiera que su país responderá con una ofensiva letal si Irán ataca a embarcaciones estadounidenses en el estrecho de Ormuz. Aseguró que, de concretarse una agresión, el país persa será “borrado de la faz de la Tierra”.

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En paralelo, el Gobierno de Estados Unidos puso en marcha el denominado “Proyecto Libertad”, una operación militar destinada a escoltar barcos que permanecían varados en el Golfo Pérsico, con un despliegue que incluye 15 mil efectivos, destructores con misiles guiados y más de 10 aeronaves.

“Irán ha recibido solo 24 horas. Después de eso, el mundo podría presenciar uno de los ataques aéreos más devastadores jamás vistos”, sostuvo Trump en declaraciones a la cadena Fox News. Irán advirtió el lunes que cualquier embarcación que intentara transitar por la vía marítima sería atacada.

“Tenemos el material necesario”, anticipó Donald Trump

Trump también anunció que el Jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ofrecerán una rueda de prensa el martes por la mañana.

“Tenemos más armas y municiones de mucha mayor calidad que antes”, dijo Trump. “Tenemos el mejor equipo. Tenemos material por todo el mundo. Tenemos bases por todo el mundo. Todas están bien abastecidas de equipo. Podemos usar todo eso, y lo haremos, si es necesario”, sumó.

Afirmó también en Truth Social que Irán “ha atacado a naciones ajenas a Irán”, incluyendo un buque de carga surcoreano, pero que ningún otro barco ha sufrido daños. Según informes, Irán también lanzó misiles contra los Emiratos Árabes Unidos hoy.

“¡Quizás sea hora de que Corea del Sur se una a la misión!”, dijo Trump y añadió que Estados Unidos ha destruido siete lanchas rápidas iraníes.

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