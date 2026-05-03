"Proyecto Libertad": la iniciativa de Trump para escoltar barcos en el Estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la puesta en marcha del “Proyecto Libertad” . Se trata de una iniciativa destinada a escoltar embarcaciones bloqueadas en el Estrecho de Ormuz .

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Según confirmó el mandatario, el operativo comenzará este lunes y tendrá como objetivo garantizar la salida segura de buques pertenecientes a países neutrales afectados por el conflicto en Medio Oriente.

Trump aseguró que la medida responde a una necesidad urgente: “ Se trata de un gesto humanitario ”. El presidente también advirtió que muchas embarcaciones se encuentran en una situación crítica: “ Muchos de estos barcos se están quedando sin alimentos y sin lo necesario para que sus tripulaciones puedan mantenerse en condiciones adecuadas”.

En ese sentido, el mandatario estadounidense explicó que varios países solicitaron asistencia a Washington para poder garantizar el tránsito seguro de sus buques , actualmente atrapados en esa vía marítima clave para el comercio global.

Advertencia ante posibles interferencias

Trump lanzó una advertencia sobre eventuales obstáculos al operativo: “Si se interfiere en este proceso humanitario, tendrá que ser abordado con firmeza”. Además, remarcó que se trata de países “neutrales e inocentes” que buscan continuar con sus actividades comerciales sin quedar involucrados en el conflicto regional.

En ese marco, Trump indicó que sus asesores mantienen “conversaciones positivas” con Irán, y sostuvo que esos contactos podrían derivar en un escenario favorable.

El “Proyecto Libertad” se presenta así como una intervención directa de Estados Unidos en una de las rutas marítimas más sensibles del mundo, en medio de la escalada de tensiones en Medio Oriente.