El presidente de Estados Unidos, Donald Trump anunció este viernes que aumentará al 25% los aranceles que se aplican a los automóviles y camiones procedentes de la Unión Europea, ante faltas en el cumplimiento del acuerdo comercial.

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“Me complace anunciar que, dado que la Unión Europea no está cumpliendo con nuestro acuerdo comercial , la próxima semana aumentaré los aranceles que se cobran por los automóviles y camiones que ingresen a Estados Unidos ”, confirmó Trump a través de la red social Truth Social.

Por su lado, el presidente de la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo (PE) Bernd Lange, cuestionó la decisión y acusó a Estados Unidos de no cumplir los acuerdos.

Trump aumentará al 25% los aranceles a automóviles de la Unión Europea que ingresen a Estados Unidos

“El plan de Trump de imponer aranceles del 25% a los autos de la UE es inaceptable . El PE sigue respetando el acuerdo con Escocia, trabajando para finalizar la legislación. Mientras la UE cumple, el lado estadounidense sigue rompiendo sus compromisos ”, sentenció

Por otro lado, Lange expresó que el paso de aumentar "aranceles sobre más de 400 productos de acero y aluminio a centrarse ahora en los automóviles demuestra una clara falta de fiabilidad"

“Hemos visto estos movimientos arbitrarios antes, incluso hacia socios. La UE debe ahora mantener claridad y firmeza”, sostuvo.

Embed 1/2 Trump’s plan to impose 25% tariffs on EU cars is unacceptable. EP is still honouring the Scotland deal, working to finalise legislation. While the EU delivers, the US side keeps breaking its commitments. — Bernd Lange (@berndlange) May 1, 2026

Acuerdo comercial

El pacto comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea consiste en un entendimiento político orientado a reducir tensiones y evitar una escalada en la disputa arancelaria. El eje central del pacto contempla la aplicación de aranceles intermedios a los productos europeos que ingresen a Estados Unidos (alrededor del 15%), en virtud de un acuerdo negociado en julio de 2025 por Trump y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Donald Trump y Ursula von der Leyen Donald Trump y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen Euractiv

Uno de los puntos clave del acuerdo es el incentivo a la producción dentro de Estados Unidos, ya que aquellos productos fabricados en territorio estadounidense quedarían exentos de pagar aranceles, en un intento por atraer inversiones industriales.

El pacto comercial aún está pendiente de ratificación por parte de Bruselas, después de que el Parlamento Europeo pidiera una serie de salvaguardas que permitan suspender su implementación si Trump amenaza con nuevos aranceles al bloque comunitario o pone en riesgo su integridad territorial, como ocurrió en enero durante la crisis diplomática por el control de la isla de Groenlandia, según detalló la Agencia Noticias Argentinas.

Producción en Estados Unidos sin aranceles

Por otro lado, Trump insistió en que “queda plenamente entendido y acordado que, si fabrican los automóviles y camiones en plantas ubicadas en los Estados Unidos, no se aplicará ningún arancel”.

“Actualmente hay muchas plantas de automóviles y camiones en construcción, con una inversión superior a los 100.000 millones de dólares; una cifra récord en la historia de la fabricación de vehículos. Estas plantas, dotadas de trabajadores estadounidenses, abrirán sus puertas muy pronto”, aseguró en su comunicado