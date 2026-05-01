Intento de asesinato a Trump: revelan imágenes de Cole Allen disparándole a un agente

A seis días del ataque contra Donald Trump durante la Cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca , se conocieron imágenes del tirador ingresando al lugar y disparándole a un agente del Servicio Secreto.

"Hoy publicamos un video que ya fue entregado al Tribunal de Distrito de los Estados Unidos y que muestra a Cole Allen disparando a un oficial del Servicio Secreto de los Estados Unidos durante su intento de asesinar al Presidente en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca", expresó la fiscal Jeanine Pirro en su cuenta de X

Asimismo, las autoridades confirmaron que el sujeto fue captado inspeccionando el área en el Hotel Hilton el día anterior al ataque, para luego ingresar corriendo con un arma en la mano, atentando contra los oficiales de seguridad.

" Mi oficina junto con el FBI continuaremos con esta exhaustiva investigación para llevar a Cole Allen ante la justicia", declaró la fiscal

Según trascendió, el agente resultó herido de bala durante el enfrentamiento, mientras que Allen fue capturado tras recibir al menos cuatro disparos por parte de la seguridad.

Fotos y movimientos del acusado

Según un memorándum presentado por el gobierno de Estados Unidos, el sospechoso, identificado como Cole Tomas Allen, se tomó fotografías con múltiples armas en su habitación del hotel Washington Hilton apenas media hora antes de intentar atacar al presidente Trump.

Cole Tomas Allen Las imágenes del detenido por el ataque a Trump en EEUU

Las imágenes captadas por el teléfono celular de Allen lo muestran posando frente a un espejo con ropa formal y múltiples armas sujetas a su cuerpo, incluyendo una funda de hombro para pistola, un cuchillo y una bolsa con municiones.

Minutos después de estas fotos, el acusado consultó sitios web para confirmar la presencia del mandatario en el evento antes de dirigirse al salón de baile.

El atentado

El ataque se desencadenó el pasado 25 de abril, cuando el sujeto de 31 años irrumpió en un puesto de control de seguridad con una escopeta en alto. Durante el incidente, se escucharon disparos que obligaron a la evacuación inmediata de Donald Trump, el vicepresidente JD Vance y otros miembros del gabinete.

Donald Trump Captura de imagen de un video facilitado por la Casa Blanca. El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo este sábado que el tirador que irrumpió en el hotel donde el mandatario participaba en una cena con corresponsales en Washington fue "interceptado" y detenido por el Servicio Secreto y que disparó a un agente, pero indicó que la bala impactó en su chaleco antibalas. EFE

Actualmente, Allen enfrenta cargos de intento de asesinato y delitos relacionados con armas, por los que podría ser condenado a cadena perpetua. Aunque se ha declarado inocente, los fiscales han solicitado que permanezca detenido sin fianza, calificando sus acciones como "premeditadas, violentas y calculadas para causar la muerte".