Banksy sorprendió con una estatua de un hombre con la cara tapada por una bandera en Londres

El centro de Londres amaneció este jueves con una nueva e inesperada intervención de Banksy , quien tras cuatro meses de silencio artístico ha vuelto a la escena pública con una estatua que rivaliza con los iconos más tradicionales de la capital británica.

El artista Banksy reapareció con una nueva obra de un faro y una misteriosa frase

La obra fue emplazada en Waterloo Place , una ubicación estratégica situada a medio camino entre la plaza de Trafalgar y el palacio de Buckingham.

La escultura, de gran escala y color totalmente negro, representa a un hombre vestido de traje que avanza sobre un pedestal . Sin embargo, el detalle más punzante es una bandera que le cubre el rostro por completo , impidiéndole la visión, mientras uno de sus pies queda suspendido en el vacío, como si estuviera a punto de caer.

Esta imagen ha sido rápidamente interpretada como una crítica al “patriotismo ciego” o al nacionalismo, manteniendo la línea de humor oscuro y carga política que caracteriza al autor.

Estatua rodeada de historia y seguridad

La elección del sitio no es casual. La pieza de Banksy se encuentra rodeada de monumentos dedicados a figuras históricas como el rey Eduardo VII, la enfermera Florence Nightingale y los Caídos en la Guerra de Crimea.

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El hecho de que una obra de tales dimensiones haya sido instalada en una zona tan vigilada y cercana a Buckingham Palace ha reavivado las preguntas sobre cómo el artista logra burlar la seguridad sin ser detectado. Actualmente, la estatua se encuentra protegida por un cerco de vallas metálicas.

Aunque Banksy es mundialmente reconocido por sus murales realizados con plantillas, esta pieza marca una excepción al tratarse de una de sus pocas incursiones en la escultura.

El artista confirmó la autoría mediante un vídeo en sus redes sociales acompañado de música épica, donde repasa otros hitos londinenses como el Big Ben y la estatua de Winston Churchill antes de revelar su nueva creación.