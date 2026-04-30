Perros robot con la cabeza de Musk y Zuckerberg sorprendieron en un museo de Berlín

Una jauría de perros robot que lucen cabezas de silicona hiperrealistas de figuras de poder global como Elon Musk, Mark Zuckerberg y Jeff Bezos , así como de los icónicos artistas Andy Warhol y Pablo Picasso, sorprendieron deambulando en un museo de Berlín.

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Estos dispositivos forman parte de una muestra interactiva del artista Mike Winkelmann, más conocido como Beeple, que se exhibe en la Neue Nationalgalerie de la ciudad alemana.

La particularidad técnica de la obra reside en que los robots “defecan” imágenes impresas que capturan previamente. Cada impresión es un fragmento de la realidad transformado por inteligencia artificial para reflejar la “visión del mundo” de la figura que llevan sobre sus hombros. Así, el perro Picasso genera imágenes cubistas, mientras que el de Warhol produce piezas al estilo pop art.

Más allá del espectáculo visual, Beeple propone una profunda reflexión sobre la mediación tecnológica. Según el artista, si en el pasado nuestra visión de la realidad era moldeada por la lente de los grandes pintores, hoy esa función ha recaído en los multimillonarios de la tecnología .

“Nuestra visión del mundo está condicionada por líderes que poseen poderosos algoritmos que deciden lo que vemos y lo que no vemos”, afirmó Beeple, destacando que estos actores tienen el poder de cambiar nuestra percepción con solo modificar un código, sin necesidad de consensos internacionales.

La curadora de la exposición, Lisa Botti, señaló que el objetivo es utilizar el espacio del museo para que la sociedad reflexione sobre el impacto de la IA en la vida cotidiana.

La obra también incluye un componente de interactividad cínica: los robots imprimen certificados que simulan ser “excremento de perro 100% orgánico”, los cuales en ocasiones incluyen códigos QR para acceder a NFT gratuitos, permitiendo a los asistentes monetizar el “desecho” digital del robot.