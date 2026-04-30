Crisis climática en Groenlandia: pierde 143 mil millones de toneladas de hielo y preocupa el avance del mar

El último informe de la Organización Meteorológica Mundial advierte que Europa enfrenta un calentamiento sistemático sin precedentes. Durante 2025, el 95% del territorio registró temperaturas superiores a la media, con efectos devastadores en glaciares y ecosistemas marinos. Los expertos aseguran que estos fenómenos ya no son proyecciones futuras, sino una realidad destructiva presente, sobretodo en Groenlandia.

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El análisis realizado junto al programa Copernicus revela que Europa se está calentando más rápido que cualquier otro continente del planeta. Esta situación ha generado un cambio sistemático donde los eventos meteorológicos extremos se vuelven más frecuentes y destructivos. Los investigadores subrayan la urgencia de intervenir, ya que el deterioro climático avanza de forma progresiva independientemente de las emisiones actuales.

Uno de los datos más alarmantes ocurrió en el Círculo Polar Ártico , específicamente en Escandinavia, donde una ola de calor duró tres semanas consecutivas. En regiones de Finlandia, Noruega y Suecia , las temperaturas superaron los 30 °C , algo nunca visto en esas latitudes. Este fenómeno aceleró la reducción de los glaciares en Islandia y Groenlandia de forma alarmante.

La pérdida de hielo en Groenlandia alcanzó cifras históricas, superando los 143 mil millones de toneladas . Esto contribuyó directamente a un aumento de las aguas del mar de 0,4 milímetros a nivel global. El monitoreo de Copernicus pronostica que este deshielo continuará durante todo el siglo XXI, afectando gravemente a las zonas costeras e insulares.

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En el sur del continente, los termómetros también mostraron valores extremos durante el último año. En Turquía, las temperaturas alcanzaron los 50 °C en julio, afectando al 85% del territorio con valores superiores a los 40 °C. España, Portugal, Francia y Gran Bretaña también sufrieron olas de calor recurrentes que pusieron en riesgo la salud pública y la biodiversidad.

El impacto en los ecosistemas marinos y las energías renovables

La crisis no se limita a la tierra firme; el 86% de las aguas europeas experimentaron olas de calor marinas en 2025. Este calentamiento de las aguas superficiales, potenciado por el fenómeno de El Niño, pone en peligro la biodiversidad marina y aumenta el riesgo de sequías e incendios forestales por los cambios de presión.

A pesar del panorama adverso, el informe destaca un único aspecto positivo en la producción energética. Las condiciones climáticas actuales permitieron alcanzar un récord europeo en la generación de energía a partir de fuentes renovables. No obstante, los expertos insisten en que cada esfuerzo es necesario para frenar un proceso que ya está dañando profundamente a la sociedad y al ambiente.