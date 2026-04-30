Un granjero murió en Alemania, su hijo de 3 años heredó la granja y hoy un tribunal le quitó todo: "No es apto"

El Tribunal Regional Superior dictaminó que la corta edad del menor y la falta de un entorno que lo inicie en el campo impiden garantizar la viabilidad de la empresa.

Un niño en Alemania heredó la granja de su padre, pero el Tribunal lo consideró no apto.

Un niño de tres años perdió el derecho a heredar la próspera granja lechera de su padre fallecido tras un fallo judicial en Alemania. La sentencia determinó que, ante la falta de interés de la madre por la actividad rural, no existe garantía de que el menor desarrolle la capacidad necesaria para administrar el negocio.

El caso se originó tras la muerte de un agricultor que gestionaba con éxito una explotación de 16 hectáreas dedicada a la producción de leche. Aunque por ley el hijo tiene prioridad, la madre solicitó excluirlo de la herencia argumentando que el niño no podía administrarla debido a su edad y que ella misma no deseaba encargarse de la explotación. La disputa involucró incluso a la tía del menor, quien defendía el derecho sucesorio del niño alegando la tradición familiar en el sector.

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Qué dice la Ley de Sucesión Agrícola alemana sobre la herencia de una finca El eje del conflicto jurídico radica en la Ley de Sucesión Agrícola alemana. Según el tribunal, para heredar una finca no basta con el parentesco, sino que se requiere poseer "capacidad económica", un concepto que implica tener las aptitudes necesarias para dirigir la empresa con éxito. Si bien la ley establece que la falta de madurez por edad no es un obstáculo insalvable, en este caso particular el entorno no favorecía una transición natural al trabajo agrícola.

La madre del menor, que ha trabajado durante doce años como asistente legal y notarial, manifestó su nula intención de dedicarse al campo o de iniciar a su hijo en estas tareas. El tribunal consideró creíble esta postura, señalando que los edificios y el equipamiento técnico de la granja estaban obsoletos, lo que dificultaba predecir con certeza que el niño optaría por la agricultura en el futuro.

ChatGPT Image 30 abr 2026, 11_48_08 Por qué el tribunal priorizó la viabilidad económica por sobre la tradición familiar La sentencia refleja una preocupación actual sobre la viabilidad del sector primario. El tribunal observó que hoy en día muchos hijos de agricultores optan por trayectorias profesionales distintas, rompiendo la tradición sucesoria. En este escenario, la viabilidad económica se convierte en el factor decisivo para adjudicar la propiedad. Finalmente, el tribunal otorgó la granja a la madre. Como viuda del causante, ella está exenta por ley del requisito de demostrar capacidad técnica o económica para heredar. Esta decisión prioriza la estabilidad inmediata de la propiedad agraria frente a la expectativa incierta de un heredero menor que carece de un guía para su formación en el oficio.