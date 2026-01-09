Quién es Benjamin Slade, el multimillonario que busca heredero para su fortuna en Tinder

Este millonario y descendiente de la realeza establece exigentes criterios para encontrar una mujer dispuesta a asegurar su legado familiar y patrimonio.

Benjamin Slade, un aristócrata británico de 79 años, captó la atención de los medios internacionales con su inusual búsqueda de una pareja joven, con la intención de tener un hijo que herede su considerable fortuna y apellido. Su historia fue marcada por su empeño en preservar su linaje y mantener el legado de su familia, una tradición arraigada en la nobleza británica. Sin embargo, sus métodos para encontrar a la mujer ideal son un tanto controversiales como excéntricos, lo que lo convirtieron en una figura mediática de gran notoriedad.

Nacido en el seno de una familia aristocrática, Slade es descendiente directo del rey Carlos II de Inglaterra. A lo largo de su vida, mantuvo un estrecho vínculo con las tradiciones de la nobleza británica, y fue un ferviente defensor de preservar el patrimonio y el apellido familiar. Entre sus propiedades más destacadas se encuentra una finca de 520 hectáreas en Somerset, a unas 230 millas de Londres, que ha sido su hogar durante décadas. Además, posee castillos y campos de faisanes, características propias de la aristocracia rural británica.Sin embargo, el deseo de perpetuar su linaje ha sido el motor de sus decisiones más controvertidas. Aunque Slade tiene una hija, su objetivo es encontrar un hijo varón que continúe con la tradición familiar y sea el futuro heredero de su vasto patrimonio. Este deseo lo ha llevado a buscar activamente una pareja joven que cumpla con sus exigentes requisitos para asegurar la continuación de su legado.

Benjamin Slade2 Slade ha recurrido a Tinder, modificando su edad, para atraer candidatas menores de 40. Web La búsqueda de la pareja perfecta: exigencias y estrategias inusuales

Slade no se conforma con cualquier mujer. En sus declaraciones públicas, explicó que busca una mujer de entre 30 y 40 años, con una altura superior a 1,52 metros, que sea capaz de pilotear un helicóptero, posea licencia para portar armas y esté dispuesta a compartir su vida en un castillo. A cambio, ofrece un salario anual de un millón de euros, vacaciones en destinos exóticos y una vida plena en el mundo aristocrático. Además, dejó claro que no aceptaría candidatas de países cuyo nombre empiece con “I”.

La búsqueda de la pareja ideal no se ha limitado a su círculo social, y en un giro inesperado, Slade recurrió a las aplicaciones de citas para ampliar su abanico de opciones. En 2025, siguiendo el consejo de un empleado, creó un perfil en Tinder, donde decidió reducir su edad de 79 a 56 años, una estrategia que justificó como una forma de atraer a mujeres más jóvenes. A través de la aplicación, fue muy crítico al evaluar los perfiles, rechazando a mujeres mayores y mostrando una clara preferencia por candidatas menores de 40 años. Sus declaraciones en torno a las mujeres que no cumplen con sus expectativas han sido contundentes: “es horrible” o “no me gusta nada” son algunas de las expresiones que utiliza para justificar sus rechazos.

Benjamin Slade3 El multimillonario ofrece un salario de un millón de euros y vacaciones exóticas a su pareja. Web Una vida sentimental llena de controversias La vida sentimental de Benjamin Slade estuvo lejos de ser un modelo de estabilidad. Estuvo casado durante 21 años, desde 1970 hasta 1991, pero su matrimonio terminó debido a diferencias irreconciliables y, según él mismo relató, a la presencia de 17 gatos en su hogar, una situación que describió como insostenible. Posteriormente, convivió con Bridget Convey, pero terminó la relación al considerar que, con más de 50 años, ella no podía darle el heredero que tanto anhelaba. Otro episodio mediático fue su relación con la poeta y compositora estadounidense Sahara Sunday Spain, mucho menor que él, con quien rompió su compromiso en el último momento. La vida amorosa de Slade también estuvo marcada por escándalos legales. En años recientes, perdió dos juicios por manutención y discriminación contra empleadas que quedaron embarazadas mientras trabajaban para él. Como consecuencia, tuvo que pagar 179.500 euros en indemnizaciones y vender parte de sus propiedades para cubrir los gastos judiciales. Estos problemas legales, junto con sus exigencias poco convencionales en cuanto a pareja, generaron un debate público sobre su figura y sus métodos. Benjamin Slade4 Su vida sentimental ha estado marcada por matrimonios fallidos y escándalos legales que aumentaron su notoriedad. Web Slade en los medios: una figura excéntrica y polémica A pesar de los escándalos y la constante exposición mediática, Benjamin Slade sigue firme en su objetivo de encontrar una mujer joven con la que pueda tener un hijo. Su figura captó la atención no solo de los medios británicos, sino también internacionales, debido a sus declaraciones y comportamientos excéntricos. Además de su presencia en Tinder, Slade participó en el programa televisivo británico Millionaire Age Gap Love, donde defendió su postura de que no considera su edad un impedimento para tener hijos, y mencionó que aún le quedaban nueve meses de esperma congelado para lograr su objetivo. A pesar de las críticas y de los problemas legales, Slade sigue siendo una figura singular dentro del panorama social y mediático del Reino Unido. Su patrimonio, su linaje aristocrático y sus métodos inusuales para encontrar pareja lo convirtieron en un personaje controvertido, que sigue siendo objeto de debate tanto en la prensa británica como en plataformas internacionales.