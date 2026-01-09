9 de enero de 2026 - 15:15

"Lucha de piernas": el nuevo juego viral de TikTok que se volvió furor

Un nuevo reto que desafía a dos personas a que midan su fuerza. Ha ganado gran repercusión e incluso se practica en lugares insólitos.

El nuevo juego viral que se convirtió en fenómeno en TikTok.&nbsp;

El nuevo juego viral que se convirtió en fenómeno en TikTok. 

Por Redacción

Recientemente, un nuevo desafío se convirtió en viral en TikTok , donde miles de usuarios comparten sus videos bajo el título del llamado "Lucha de Piernas" o en ingles "Leg Wrestle". Este reto tiene como objetivo principal poner a prueba la resistencia y la fuerza que los participantes.

En qué se basa este nuevo juego

La técnica es sencilla, dos personas deben recostarse en el suelo, una al lado de la otra, pero en direcciones opuestas. Luego deben contar hasta tres y ambos jugadores levantan la pierna que corresponde al lado de su contrincante y las entrelazan haciendo "gancho" . El ganador es aquel que logre aplicar la fuerza suficiente para poder girar a su rival.

Este reto ha logrado gran repercusión y varios usuarios se han sumado a la tendencia para la cual no importa la edad, el género ni el lugar donde se practique. Ciento de videos publicados en la plataforma muestran cómo realizan el desafío en lugares cotidianos como sus casas pero también en sitios más insólitos como aulas de clase, playas e incluso aeropuertos.

@espn This has to be a sport. (via @Nolanz123) #legwrestling original sound - ESPN

“¡Esto tiene que ser un deporte!” ,"conozco a la persona perfecta para jugar", "Espero con ansias la inclusión de la lucha de piernas en los Juegos Olímpicos" o "necesito probarlo", son algunos de los mensajes más repetidos entre los seguidores al ver este tipo de videos.

A pesar de que no se considera una actividad de alto riesgo, la popularidad del reto y su practica masiva ha reunido testimonios que relatan sus experiencias negativas . Es por eso que algunos usuarios advierten que no cualquier sitio es apto para realizar el juego y se debe ser precavido. “Una vez me dieron un talón en el ojo“ comentó un usuario. Otros agregaron ¿Recuerdas cuando hicimos esto y me golpeé la cabeza contra la chimenea? y “Vi uno en el que alguien se rompió la pierna.”

