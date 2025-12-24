Pidió por app un auto para ir desde Buenos Aires A Río de Janeiro y la respuesta del chofer se volvió viral

Un joven de Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires, fue protagonista de uno de los videos virales de la semana. Con curiosidad decidió comprobar si era posible pedir un auto a través de DiDi para cruzar la frontera y llegar, nada menos, que a las playas de Río de Janeiro.
Cuánto sale ir en auto de aplicación a Río de Janeiro
Al ingresar el destino brasileño en la plataforma, el sistema no solo no rechazó el pedido, sino que calculó la tarifa para recorrer los miles de kilómetros que separan ambos puntos. Los valores que arrojó la pantalla dejaron boquiabiertos a los usuarios: La Opción Express tenía un costo de $1.654.130, mientras que la Opción Rápida el monto ascendía a $2.069.080.
La respuesta del chofer que rompió internet
Lo que comenzó como una simple prueba tuvo un giro inesperado cuando el joven confirmó la solicitud. Lejos de cancelar el viaje por considerarlo un error, un chofer llamado Carlos aceptó el pedido.
La tensión se rompió cuando el conductor envió un mensaje de audio que rápidamente se hizo viral. Con un tono totalmente descontracturado, Carlos le preguntó: "¿Y? ¿Nos vamos a Río de Janeiro o no?".
"Lo dejaste con las ganas", "Tenía más ganas de ir que vos", "Sea verdad o no, ¿no es muy poco 1,600,000?", "Re manija el DiDi", "Yo quiero ir, me sumo", fueron algunas de las reacciones de los usuarios en la caja de comentarios del video.