22 de diciembre de 2025 - 22:35

No apto para sensibles: así quedó la habitación de hotel de un jugador de eSports tras dos años sin limpiar

El huésped permaneció dos años alojado en un hotel gamer en China sin permitir el ingreso del personal de limpieza.

La sorpresa de los trabajadores de un hotel al descubrir el espantoso estado de la habitación de un jugador de eSports.

La sorpresa de los trabajadores de un hotel al descubrir el espantoso estado de la habitación de un jugador de 'eSports'.

Foto:

redes
Por Redacción

Un insólito episodio ocurrió en un hotel especializado en competidores de eSports de Changchun, China. Allí, un huésped abandonó su habitación tras permanecer dos años alojado sin permitir tareas de limpieza. Al ingresar, el personal encontró un escenario de suciedad extrema y daños que obligarán a realizar reformas.

Leé además

Debate: diferencia entre un tonto y un imbécil.

"Tonto e imbécil": el video viral que reavivó un debate que discute "con quién no vale la pena discutir"

Por Redacción
Un youtuber estadounidense es investigado luego de publicar un video, que se convirtió en viral, donde incendia su auto Ferrari. 

Un youtuber buscaba hacerse viral e incendió su Ferrari: por qué podría enfrentar hasta 6 años de prisión

Por Redacción

Según informó el medio The Sun, durante todo ese tiempo el hombre, cuya identidad no fue revelada, rechazó el ingreso del servicio de limpieza. Al retirarse finalmente del hotel, los empleados descubrieron montañas de basura, restos acumulados en cada rincón y un baño colapsado, con cientos de trozos de papel higiénico usado alrededor del inodoro.

Embed

La suciedad era tal que el personal decidió grabar la escena y bautizarlo como “el huésped del infierno”. En el suelo se había formado una capa marrón de mugre, mientras que los muebles quedaban prácticamente sepultados bajo residuos que alcanzaban casi un metro de altura en algunos sectores.

De acuerdo con los trabajadores, el huésped rara vez salía de la habitación, y varios empleados nunca llegaron a verlo personalmente, ya que hacía vida permanente rodeado de basura y desechos.

La limpieza demandó tres días completos de trabajo, aunque el hotel deberá encarar reformas estructurales y reparación de mobiliario antes de que la habitación pueda volver a utilizarse. Pese a ello, el hombre aún mantiene una deuda por diez días de alojamiento, equivalente a más de 341 euros.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Tras un insólito accidente, el joven terminó con la chancla atascada en el tobillo

No es IA: un partido de ping-pong entre amigos terminó en un insólito accidente

Por Redacción
La experta en comportamiento elegante destaca que es muy importante ser discreto con el ticket del regalo. 

Cuál es el error más común al dar un regalo: una experta en protocolo lo aclara

Por Redacción
El intento de baile sobre una estructura de básquet deteriorada terminó en una caída. 

"Perreó hasta el suelo": se subió a bailar a un aro de básquet y se hizo viral por las razones equivocadas

Por Redacción
La presencia de una rata gigante en un avión obliga a cancelar un vuelo que ya había despegado. 

Caos, retraso y miedo: un vuelo tuvo que regresar tras despegar porque llevaban a una rata como pasajero

Por Redacción