No apto para sensibles: así quedó la habitación de hotel de un jugador de eSports tras dos años sin limpiar

Un insólito episodio ocurrió en un hotel especializado en competidores de eSports de Changchun, China. Allí, un huésped abandonó su habitación tras permanecer dos años alojado sin permitir tareas de limpieza. Al ingresar, el personal encontró un escenario de suciedad extrema y daños que obligarán a realizar reformas.

Según informó el medio The Sun, durante todo ese tiempo el hombre, cuya identidad no fue revelada, rechazó el ingreso del servicio de limpieza. Al retirarse finalmente del hotel, los empleados descubrieron montañas de basura, restos acumulados en cada rincón y un baño colapsado, con cientos de trozos de papel higiénico usado alrededor del inodoro.

La suciedad era tal que el personal decidió grabar la escena y bautizarlo como "el huésped del infierno". En el suelo se había formado una capa marrón de mugre, mientras que los muebles quedaban prácticamente sepultados bajo residuos que alcanzaban casi un metro de altura en algunos sectores.

De acuerdo con los trabajadores, el huésped rara vez salía de la habitación, y varios empleados nunca llegaron a verlo personalmente, ya que hacía vida permanente rodeado de basura y desechos.

La limpieza demandó tres días completos de trabajo, aunque el hotel deberá encarar reformas estructurales y reparación de mobiliario antes de que la habitación pueda volver a utilizarse. Pese a ello, el hombre aún mantiene una deuda por diez días de alojamiento, equivalente a más de 341 euros.