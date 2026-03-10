Video viral: increpó a un chofer de micro por manejar mientras escucha música, ¿qué dice la ley?

El video de la tensa situación se viralizó en las redes sociales y disparó la duda de los usuarios.

Una discusión dentro de un colectivo se volvió viral en redes sociales luego de que una pasajera se grabara increpando al chofer porque manejaba con música sonando fuerte desde un parlante dentro de la unidad.

El episodio ocurrió en la unidad 318 de la Provincia de Buenos Aires, donde la mujer comenzó a cuestionar al conductor y le reclamó que no debería escuchar música mientras trabaja, advirtiéndole que lo iba a denunciar.

Durante la discusión se generó un clima tenso entre los pasajeros. Otras personas que viajaban en el colectivo intervinieron para defender al conductor, diciendo: "Deja de molestarlo porque está laburando, ¿escuchaste?... Tiene un trabajo estresante, cortála". Finalmente, la mujer se bajó de la unidad.

Embed Toda la escena quedó registrada en un video grabado dentro del vehículo, que rápidamente comenzó a circular en redes sociales y desató un debate entre los usuarios sobre si está permitido escuchar música a alto volumen dentro del colectivo.

Qué dice la ley sobre escuchar música en el transporte público La normativa establece restricciones sobre el uso de equipos de sonido dentro del transporte público. Según el Código de Tránsito (Ley 2.148, Título 9, Capítulo 9.2.2.g), está prohibido utilizar equipos que emitan sonido dentro de los colectivos.

La norma establece que los pasajeros pueden escuchar música solo si utilizan auriculares. La prohibición alcanza al chofer: no pueden usar aparatos para escuchar música o radio durante la conducción.