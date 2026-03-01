Turf hizo vibrar "Vino a la Nave" con clásicos de rock, humor y un pogo inolvidable

La propuesta Vino a la Nave volvió a consolidarse como uno de los encuentros culturales más convocantes del verano mendocino. Desde las 19, los jardines de La Nave Cultural comenzaron a poblarse de grupos de amigos, parejas y fanáticos que eligieron la experiencia completa: copa en mano, gastronomía local y bandas mendocinas como antesala del plato fuerte.
La tarde acompañó con clima ideal y un aire relajado que fue mutando en expectativa a medida que caía el sol. Los stands de bodegas y propuestas culinarias completaron el recorrido sensorial. La consigna era clara: encontrar el maridaje perfecto entre canción y vino.
Escenario emergente: identidad y talento regional
Antes del despegue principal, el escenario abrió la noche con bandas locales que aportaron frescura y personalidad al encuentro. La propuesta reafirmó el espíritu del ciclo: impulsar y visibilizar el talento regional, integrándolo a una experiencia que combina identidad, cultura y entretenimiento. Con el jardín ya colmado y copas en alto, la expectativa crecía entre brindis y acordes, anticipando una multitud lista para celebrar.
Con puntualidad y una puesta sonora sólida, Turf salió a escena a las 22.10 y el jardín se transformó en un coro multitudinario. Desde los primeros acordes de Gatitas y ratones y No se llama amor, quedó claro que no sería un show más: la banda sonó ajustada, potente, con una acústica que permitió disfrutar cada detalle.
El recorrido incluyó clásicos que atraviesan generaciones. Yo no me quiero casar, ¿y usted? desató los primeros saltos colectivos; Cuatro personalidades reafirmó la vigencia de un repertorio inoxidable; y Malas decisiones encontró al público cantando de principio a fin, copa en alto.
La intensidad subió con Loco un poco, uno de los puntos más altos de la noche. En Todo por nada, Levinton abrió un breve diálogo con el público, combinando reflexión y humor con su estilo inconfundible. Más adelante, se convirtió en pogo organizado cuando el cantante —entre risas y ocurrencias— invitó a armar un “círculo humano”, rebautizando a un niño presente en el show como “Miguel Jagger”.
El tramo final tuvo sabor a consagración. Voy dejando atrás mostró a una banda que no vive solo de la nostalgia sino que continúa produciendo material vigente. Y en un guiño cómplice al cancionero nacional, la banda sumó guiños al rock argentino con versiones celebradas por el público, que respondió con una marea de voces que atravesó el predio. Así ocurrió con Lamento Boliviano, que fue coreada de principio a fin por el público con particular emoción.
Entre “uohhhh” dirigidos, olas organizadas con ironía y el clásico “Muchas gracias, chiquis”, Joaquín Levinton confirmó que su carisma es parte esencial del espectáculo. El cierre fue contundente: “¡Aguante Mendoza!”, lanzó Leandro Lopatin, histórico guitarrista de la banda antes de despedirse, dejando en claro que la conexión sigue intacta.
Sociales: brindis, reencuentros y celebración
Una noche de brindis, reencuentros y rock al aire libre que reafirmó el espíritu de este evento: cultura, música y vino mendocino en un mismo escenario.
Con una producción cuidada en cada detalle, una curaduría musical sólida y el vino mendocino como hilo conductor, “Vino a la Nave” volvió a confirmar que la experiencia cultural también puede ser sofisticada y contemporánea.
Turf no solo ofreció un show: propuso una ceremonia colectiva donde los clásicos se resignificaron en clave actual y el público respondió con elegancia relajada y fervor compartido.
En una Mendoza que consolida su identidad como capital del vino y la cultura, la Nave volvió a despegar con estilo propio. Porque cuando la música es parte del ADN y el brindis es ritual, la noche deja de ser evento: se convierte en escena.
Recorré la galería de imágenes y mirá quiénes no quisieron perderse esta gran cita con la música.