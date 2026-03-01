Turf hizo vibrar "Vino a la Nave" con clásicos de rock, humor y un pogo inolvidable

La propuesta Vino a la Nave volvió a consolidarse como uno de los encuentros culturales más convocantes del verano mendocino. Desde las 19, los jardines de La Nave Cultural comenzaron a poblarse de grupos de amigos, parejas y fanáticos que eligieron la experiencia completa: copa en mano, gastronomía local y bandas mendocinas como antesala del plato fuerte.

Turf y Fabiana Cantilo: Brindis de rock y vino

Confirmaron los artistas que tocarán en el aniversario de la Arístides: la grilla completa

La tarde acompañó con clima ideal y un aire relajado que fue mutando en expectativa a medida que caía el sol. Los stands de bodegas y propuestas culinarias completaron el recorrido sensorial. La consigna era clara: encontrar el maridaje perfecto entre canción y vino.

Antes del despegue principal, el escenario abrió la noche con bandas locales que aportaron frescura y personalidad al encuentro. La propuesta reafirmó el espíritu del ciclo: impulsar y visibilizar el talento regional , integrándolo a una experiencia que combina identidad, cultura y entretenimiento. Con el jardín ya colmado y copas en alto, la expectativa crecía entre brindis y acordes, anticipando una multitud lista para celebrar.

Con puntualidad y una puesta sonora sólida, Turf salió a escena a las 22.10 y el jardín se transformó en un coro multitudinario. Desde los primeros acordes de Gatitas y ratones y No se llama amor , quedó claro que no sería un show más: la banda sonó ajustada, potente, con una acústica que permitió disfrutar cada detalle.

El recorrido incluyó clásicos que atraviesan generaciones. Yo no me quiero casar, ¿y usted? desató los primeros saltos colectivos; Cuatro personalidades reafirmó la vigencia de un repertorio inoxidable; y Malas decisiones encontró al público cantando de principio a fin, copa en alto.

VINO A LA NAVE- Sociales- GENERAL- 1 Entre luces cálidas y acordes contundentes, Turf construyó una atmósfera donde cada tema encontró su mejor versión en vivo.

La intensidad subió con Loco un poco, uno de los puntos más altos de la noche. En Todo por nada, Levinton abrió un breve diálogo con el público, combinando reflexión y humor con su estilo inconfundible. Más adelante, se convirtió en pogo organizado cuando el cantante —entre risas y ocurrencias— invitó a armar un “círculo humano”, rebautizando a un niño presente en el show como “Miguel Jagger”.

VINO A LA NAVE- Sociales- GENERAL- 2 El público, sofisticado y cómplice, transformó cada estribillo en un coro multitudinario. Celeste Laciar/ Los Andes

VINO A LA NAVE- Sociales- GENERAL- 4 Leandro Lopatin, precisión y potencia en cada acorde, sosteniendo la identidad sonora de Turf. Celeste Laciar/ Los Andes

VINO A LA NAVE- Sociales- GENERAL- 8 Joaquín Levinton, magnetismo escénico y humor elegante al frente de una banda que mantiene intacta su vigencia. Celeste Laciar/ Los Andes

El tramo final tuvo sabor a consagración. Voy dejando atrás mostró a una banda que no vive solo de la nostalgia sino que continúa produciendo material vigente. Y en un guiño cómplice al cancionero nacional, la banda sumó guiños al rock argentino con versiones celebradas por el público, que respondió con una marea de voces que atravesó el predio. Así ocurrió con Lamento Boliviano, que fue coreada de principio a fin por el público con particular emoción.

Entre “uohhhh” dirigidos, olas organizadas con ironía y el clásico “Muchas gracias, chiquis”, Joaquín Levinton confirmó que su carisma es parte esencial del espectáculo. El cierre fue contundente: “¡Aguante Mendoza!”, lanzó Leandro Lopatin, histórico guitarrista de la banda antes de despedirse, dejando en claro que la conexión sigue intacta.

VINO A LA NAVE- Sociales- GENERAL- 5 Presencia escénica, carisma y una ejecución precisa: claves de un show que sostuvo intensidad de principio a fin. Celeste Laciar/ Los Andes

VINO A LA NAVE- Sociales- GENERAL- 7 Entre brindis seleccionados y pogo organizado, Turf consolidó una noche que combinó cultura, música y estilo. Celeste Laciar/ Los Andes

Sociales: brindis, reencuentros y celebración

Una noche de brindis, reencuentros y rock al aire libre que reafirmó el espíritu de este evento: cultura, música y vino mendocino en un mismo escenario.

Con una producción cuidada en cada detalle, una curaduría musical sólida y el vino mendocino como hilo conductor, “Vino a la Nave” volvió a confirmar que la experiencia cultural también puede ser sofisticada y contemporánea.

Turf no solo ofreció un show: propuso una ceremonia colectiva donde los clásicos se resignificaron en clave actual y el público respondió con elegancia relajada y fervor compartido.

En una Mendoza que consolida su identidad como capital del vino y la cultura, la Nave volvió a despegar con estilo propio. Porque cuando la música es parte del ADN y el brindis es ritual, la noche deja de ser evento: se convierte en escena.

Recorré la galería de imágenes y mirá quiénes no quisieron perderse esta gran cita con la música.

VINO A LA NAVE- Sociales- 1 Florencia Gutiérrez, Alexander Matos y Ana Matos, celebrando el verano mendocino con vino en alto y canciones que ya son himnos generacionales. Celeste Laciar/ Los Andes

VINO A LA NAVE- Sociales- 2 Andrea Caride y Pablo Muggetti, protagonistas de una noche donde el maridaje perfecto fue música en vivo y brindis compartido. Celeste Laciar/ Los Andes

VINO A LA NAVE- Sociales- 3 Natalia Vizzari, Mariel Geli y Facundo León, entre risas, copas y la energía magnética de Turf sobre el escenario. Celeste Laciar/ Los Andes

VINO A LA NAVE- Sociales- 4 Cristian, Agustina, Fernanda y Fernando, amigos que eligieron vivir la experiencia completa: gastronomía, rock nacional y encuentro social. Celeste Laciar/ Los Andes

VINO A LA NAVE- Sociales- 6 Ignacio Luna, Irina Micheletti, Gonzalo Vera, Paula Micheletti y Florencia Albornoz, presentes en uno de los eventos culturales más convocantes del verano. Celeste Laciar/ Los Andes

VINO A LA NAVE- Sociales- 7 Marina Punta y amigas, celebrando con estilo una noche que fusionó vino mendocino y música en vivo. Celeste Laciar/ Los Andes

VINO A LA NAVE- Sociales- 8 Julieta Pisi, Fernanda Sonzogni, Ro Argüello y Gimena Roldán, elegancia relajada y fanatismo compartido en los jardines de la Nave. Celeste Laciar/ Los Andes

VINO A LA NAVE- Sociales- 9 Pablo Garraffo, Gastón Rizzi y Guadalupe Piovano, disfrutando de una cita donde el rock fue protagonista y el brindis, ritual. Celeste Laciar/ Los Andes

VINO A LA NAVE- Sociales- 11 Laura Rez Masud y Federico Alemán, entre clásicos coreados y etiquetas seleccionadas. Celeste Laciar/ Los Andes

VINO A LA NAVE- Sociales- 12 Florencia Verrua y Romina Moyano, cómplices de una noche que ya forma parte del calendario social mendocino. Celeste Laciar/ Los Andes

VINO A LA NAVE- Sociales- 13 Estefanía Sández, Natalia Olivares, Teresa Farina y Paula Pardo, compartiendo una experiencia que conjugó música, vino y verano. Celeste Laciar/ Los Andes

VINO A LA NAVE- Sociales- 14 Silvia Arlandi y Mario Zanatello, disfrutando del espíritu distendido y sofisticado de la propuesta. Celeste Laciar/ Los Andes

VINO A LA NAVE- Sociales- 15 Agustina Tosi, Esteban Sanabria, Paula Campeglia y Juan Manuel López, celebrando entre acordes, brindis y encuentros memorables. Celeste Laciar/ Los Andes

VINO A LA NAVE- Sociales- 16 Irina Micheletti y Eliana Mattana, amigas y fans de disfrutar de los shows al aire libre. Celeste Laciar/ Los Andes