Turf y Fabiana Cantilo: Brindis de rock y vino

Hoy, desde las 19 horas, los jardines de la Nave Cultural de Ciudad de Mendoza servirán de escenario para un espectáculo que apunta a ser uno de los grandes hitos de la temporada estival. En el marco del ciclo cultural Vino a la Nave, una celebración que fusiona degustaciones, gastronomía y música al aire libre, la banda Turf desplegará un repertorio que promete conectar generaciones al ritmo de rock argentino clásico y actualizado.

Desde sus inicios en 1995, Turf construyó un legado de hits que transitan el verano, las pistas, las calles y las radios. Con temas como Loco un poco, Pasos al costado y Yo no me quiero casar… ¿y Ud?, la banda se convirtió en una marca central del rock nacional que no se encasilla en la nostalgia y explora nuevos caminos.

Mientras la escena musical argentina se reconfigura año tras año, Turf encontró una forma de seguir vigente sin resignar su esencia. La banda no se limita a tocar sus clásicos: su último proyecto, Polvo de Estrellas, es una obra tan lúdica como ambiciosa que funciona como álbum, programa audiovisual y cruce generacional.

En una entrevista con Billboard Argentina, Levinton describió el proyecto como un juego serio: “El disco es como jugar con amigos. Tenemos la suerte de contar con colaboradores que admiramos muchísimo. Además, es una forma de que las nuevas generaciones escuchen esas canciones desde otro lugar”.

Ese “juego” incluye reversiones de clásicos con voces contemporáneas, donde cada canción se transforma en un diálogo entre épocas. “No es solo volver a darle vida a canciones que conocemos, porque las tocamos un montón y las seguimos tocando en vivo. Es un proceso para divertirnos y ofrecer algo distinto”, agregó Levinton, subrayando que el proyecto no es una mirada hacia atrás, sino una expansión del legado de Turf.

La vigencia de Turf no solo se mide en cifras o en cifras de entradas vendidas: se percibe en la sonrisa del público de todas las edades cuando escuchan un tema conocido, en la curiosidad de quienes descubren la banda por primera vez, y en el modo en que la banda misma reformula su repertorio sin traicionarlo.

Levinton ha dicho en distintas entrevistas que disfruta tanto de la música como de las formas narrativas y televisivas que ha explorado en el proyecto de Polvo de Estrellas. “Me divierto en la tele… pero lo mío es la música”, señaló en una conversación reciente, agregando que más allá de las plataformas o formatos, su foco está en permanecer conectado con la audiencia a través de su arte.

Más que un concierto

Vino a la Nave no es solo una propuesta estival más. Desde su primera edición en 2024, este ciclo diseñado para disfrutar del vino mendocino, las bandas en vivo y la gastronomía se consolidó como una cita obligada en la agenda cultural de la ciudad. Con la presencia de más de 30 bodegas, barras de tragos y cerveza artesanal, y una grilla que combina artistas locales y nacionales, la edición de este año busca superar expectativas y atraer a miles de asistentes bajo el cielo de verano mendocino.

No se trata solo de un recital; es un encuentro colectivo que incluye bodegas, stands gastronómicos, espacios de tertulias musicales y bandas emergentes en el escenario extra y que convoca no sólo a fans de Turf, sino a amantes del vino, la cultura y las noches de verano.

Una noche para recordar

Si bien la cita es una celebración estival en Mendoza, también será un momento para reafirmar que Turf sigue siendo un puente entre épocas, un grupo que honra su historia sin verse atrapado por ella. Entre copas de vino, conversaciones y guitarras, la banda liderada por Levinton volverá a demostrar que su lugar en la escena musical argentina no es un recuerdo: es una realidad que sigue escribiéndose.

Las entradas para Vino a la Nave se encuentran a la venta a través de Venti.

Fabiana Cantilo le pone voz rockera a Dionisias Wine Fair en el Fader

image

También hoy y a la misma hora, desde las 19, el Museo Provincial de Bellas Artes Emiliano Guiñazú – Casa Fader, en Mayor Drummond (Mendoza), será el escenario de una celebración donde el vino, la cultura y el rock argentino se entrelazan en un solo pulso. Se trata de Dionisias Wine Fair, la feria de vinos que tiene como protagonistas a las mujeres y que, en su sexta edición, regresa al calendario oficial de la Fiesta Nacional de la Vendimia con una atracción especial: el show de Fabiana Cantilo, una voz emblemática del rock en español.

Organizado por la periodista Gabriela Malizia y la Subsecretaría de Cultura de Mendoza, Dionisias Wine Fair propone una experiencia sensorial completa. Más de 100 etiquetas de vinos de alta gama se ofrecerán para degustación junto con vermuts, destilados de autor y propuestas gastronómicas variadas. En un entorno patrimonial, los asistentes podrán recorrer stands de enólogas destacadas, conversar con productoras y disfrutar de catas guiadas. La presencia de las 18 reinas departamentales 2026, junto a la reina y virreina nacional de la Vendimia 2025, suman un componente festivo que une tradiciones vitivinícolas con identidad cultural.

Pero es la música de Cantilo la que corona la velada. Considerada una de las voces más prestigiosas del rock argentino, su repertorio llega para cerrar la jornada con fuerza e historia, haciendo vibrar el patio del museo con canciones que formaron parte de la banda sonora de varias generaciones.

La dama del rock

Fabiana Cantilo no es cualquier invitada. Nacida el 3 de marzo en Buenos Aires, Cantilo ha sido una presencia central en la historia del rock nacional desde principios de los años ochenta. Con una trayectoria que supera las cuatro décadas, se ha destacado como cantante, intérprete, compositora y figura cultural de peso. Desde sus primeros pasos en la música con bandas como Las Bay Biscuits hasta su consolidación como solista, Cantilo ha forjado un camino propio en un ámbito históricamente dominado por hombres.

Su carrera se entrelaza con momentos clave del rock argentino: integró Los Twist en la década del 80, banda que se movía entre el humor y la irreverencia; trabajó con figuras como Charly García y Fito Páez; y construyó una discografía donde se mezclan energía rockera con sensibilidad pop. Álbumes como Inconsciente colectivo, que homenajea clásicos del rock nacional, o De qué se ríen?, que la consolidaron como voz femenina potente y versátil, forman parte del legado que la llevó a recibir premios como el Gardel y el MTV Latino al Mejor Video Femenino.

A lo largo de los años, Cantilo ha sabido reinventarse sin perder el filo auténtico que la caracteriza. Su presencia en festivales, conciertos íntimos y escenarios emblemáticos la mantiene vigente, conectando con públicos de distintas generaciones. En cada actuación, su voz rasgada y potente se convierte en un puente entre la historia del rock argentino y su pulso contemporáneo.

Una voz presente

En entrevistas y declaraciones recientes, Cantilo ha subrayado la importancia de mantenerse fiel a su esencia artística. Aunque no siempre se priva de expresar opiniones fuertes —como en descargos públicos en redes sociales donde ha desmentido rumores o malentendidos sobre su vida personal o profesional—, también ha mostrado un compromiso con la música y el arte como espacios de expresión y transformación. Su enfoque en la autenticidad y el respeto por su trayectoria resonó entre sus seguidores y colegas del medio.

Este sábado, en Mendoza, esa autenticidad volverá a escucharse con fuerza. En un evento donde confluyen vino, cultura y comunidad, el concierto de Cantilo promete ser el clímax de una noche que celebra no sólo la producción vitivinícola sino también la expresividad artística. Para muchos, será una oportunidad de reencontrarse con una figura insoslayable de la música popular argentina en un marco que combina tradición, creatividad y fiesta.

Las entradas se encuentran a la venta por EntradaWeb, y el acceso incluye una experiencia de degustación pensada para mayores de 18 años.