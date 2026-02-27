27 de febrero de 2026 - 22:35

¿Indirecta para Macri? El confuso posteo de Juliana Awada tras rumores de romance con el rey Felipe VI

A través de sus historias de Instagram, la empresaria rompió el silencio con un mensaje de reflexión que generó confusión sobre a quien estaba dirigido.

En medio de los rumores de romance con el rey Felipe IV, Juliana Awada publicó un mensaje de reflexión en sus redes.&nbsp;

En medio de los rumores de romance con el rey Felipe IV, Juliana Awada publicó un mensaje de reflexión en sus redes. 

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Tras su separación de Juliana Awada, el expresidente Mauricio Macri fue vinculado con la modelo Natalia Graciano.

Rumores de un nuevo romance entre Mauricio Macri y una modelo argentina: quién es

Por Redacción Espectáculos
Fuentes cercanas a la realeza española afirman que habría un romance entre Juliana Awada y el rey Felipe.

Fuentes oficiales de la realeza afirman que Juliana Awada es la tercera entre el rey Felipe y la reina letizia

Por Agustín Zamora

En medio de estas versiones, la diseñadora apareció en sus redes sociales con un posteo que muchos interpretaron como algo más que una simple frase motivacional.

Sobre un fondo de color blanco, la empresaria compartió una fuerte reflexión: "A solas, cuida tu mente. En grupo, cuida tu postura. Enojado, cuida tus palabras. En los desafíos, cuida tus emociones. En el éxito, cuida tu ego".

El posteo no paso desapercibido debido a que la ex primera Dama se encuentra bajo el foco de los medios.

En La mañana con Moria hablaron sobre esta publicación y debatieron para quién estaba dirigido el mensaje. Moria Casán lanzó “Muy de sobrecito de azúcar”. Por su parte, Gustavo Méndez aseguró que el mensaje está dirigido a su expareja, Mauricio Macri.

Luego, Callejón compartió su interpretación. “Para quien sea el mensaje me parece que está hablando de lo que hablás vos siempre, Moria, de la priorización absoluta de uno, de cuidarse de las cosas que uno dice, sobre todo después de un divorcio. Los divorcios, las mudanzas, las pérdidas de un ser querido, movilizan”.

“Esto lo que está diciendo es ‘Mauricio no boquees tanto’”, agregaron.

El romance secreto de Juliana Awada

La primicia fue dada en el programa Intrusos por Rodrigo Lussich, quien aseguró que Juliana Awada estaría vinculada sentimentalmente con el rey Felipe de España.

Lussich confirmó que la separación entre Felipe y Letizia estaría encaminada quienes a pesar de llevar años distanciados desde 2012 y que por razones institucionales no podían confirmar la situación: "Ya estarían absolutamente separados Letizia y el rey Felipe a instancias de blanquear el divorcio".

