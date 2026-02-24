Fuentes oficiales de la realeza afirman que Juliana Awada es la tercera entre el rey Felipe y la reina letizia

Versiones provenientes de España aseguran que existiría un vínculo sentimental de la ex de Mauricio Macri con el monarca.

Fuentes cercanas a la realeza española afirman que habría un romance entre Juliana Awada y el rey Felipe.

El tablero político y social, tanto en la Argentina como en España, se vio sacudido este lunes por una versión periodística que parece salida de un guion de ficción, pero que cobra fuerza en los ámbitos de poder. Juliana Awada, la exprimera dama argentina, fue señalada como la presunta "tercera en discordia" en el matrimonio del Rey Felipe VI de Borbón y la Reina Letizia.

El rumor, que se propagó rápidamente tras ser revelado en el programa Intrusos (América TV), sitúa a la empresaria textil en un escenario de relevancia mundial. Según los informes, el "círculo rojo" comenta por lo bajo que la cercanía entre Awada y el monarca español habría trascendido la histórica relación protocolar que unió a ambas familias durante la presidencia de Mauricio Macri.

Qué dice la prensa internacional sobre la relación de Juliana Awada y el rey Felipe Fuentes cercanas a la prensa internacional indican que el vínculo entre el Rey Felipe y Juliana se habría intensificado en el último tiempo, aprovechando los frecuentes viajes de la empresaria a Europa. Cabe recordar que la relación entre los Borbón y los Macri siempre fue de una cercanía notable, destacándose en cada visita de Estado el "duelo de estilos" y la buena sintonía entre ambas primeras damas.