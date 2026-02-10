10 de febrero de 2026 - 12:09

Crece la preocupación en la realeza británica por archivos que involucra a la familia al caso Epstein

Así lo indicaron medios británicos que citaron al vocero del Palacio de Kensington sobre los archivos revelados.

Foto:

web
Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

Los príncipes de Gales, Guillermo y Kate Middleton, están "profundamente preocupados" por las revelaciones recientes en los archivos de Epstein, informaron este lunes medios británicos que citaron al vocero de la realeza. "Puedo confirmar que el príncipe y la princesa han estado profundamente preocupados por las continuas revelaciones. Sus pensamientos siguen enfocados en las víctimas", afirmó el portavoz.

Realeza
Medios de comunicación locales informaron que el ex príncipe se mudó a su residencia en Windsor la semana pasada, antes de lo previsto.

Las revelaciones recientes de los archivos de Epstein estuvieron conmocionando a la política británica en las semanas recientes y condujeron a la renuncia del exembajador británico en Estados Unidos Peter Mandelson al Partido Laborista y la dimisión del jefe del Gabinete del primer ministro, Morgan McSweeney.

Realeza
El mensaje de Kate Middleton y el príncipe Williams

Mientras los príncipes de Gales intentan mantener en vigencia sus compromisos institucionales, un portavoz de Kate Middleton y su esposo Williams transmitió un mensaje hacia la prensa inglesa donde se destacó la preocupación de los herederos al trono y a las víctimas del caso. “Puedo confirmar que han estado profundamente preocupados por las continuas revelaciones. Sus pensamientos siguen centrados en las víctimas”, el vocero real.

En esta misma línea, se conoció que el dueño de la corona mandó a desalojar del Palacio de Buckingham cuanto antes a su hermano Andrés despojándose así de la mancha que le generó a los Windsor su conexión con el multimillonario fallecido.

Realeza
De acuerdo con lo anunciado por el medio Daily Mail, “Andrés tiene dificultades para aceptar la realidad y esto generaba cada vez más preocupación en el Palacio, tanto como señal de su estado mental como porque no sería bien visto por el público, que todavía lo veía disfrutando de los lujos de la realeza”. Por tal motivo, se aceleró su exilio: “Todo se organizó a toda prisa y sin que nadie lo supiera, dejando al personal de Royal Lodge la tarea de empaquetar lo que quedaba de las pertenencias de Andrés”.

De esta manera, en medio de viajes institucionales y presentaciones diplomáticas, Kate Middleton y el príncipe Williams intentan mantenerse al margen de las acciones de sus tíos Andrés y Sarah. Aunque el hermano del rey Carlos III mantiene sus actividades cotidianas como si nada hubiese pasado, desde el Palacio Real ya sentenciaron su futuro lejos de Buckingham.

