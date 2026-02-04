El expríncipe Andrés abandonó su residencia en Windsor mientras se intensifica el escándalo Epstein

En pleno resurgimiento del caso Jeffrey Epstein y en medio de archivos que vinculan a distintas personalidades, el ex príncipe Andrés se vio obligado a abandonar su lujosa residencia de Royal Lodge , cerca del castillo de Windsor, durante la noche del lunes pasado.

Esta salida coincide con una decisión histórica del monarca Carlos III , quien, además de despojarlo de sus títulos reales el año pasado, ordenó a su hermano menor mudarse a una propiedad en la finca de Sandringham , en el noreste de Inglaterra.

Según informes, Andrés residirá de manera temporal en Marsh Farm mientras se completan reformas en su vivienda definitiva dentro de dicha finca privada del rey.

El traslado ocurre en un momento de extrema vulnerabilidad para la imagen de la corona británica. La publicación de millones de páginas de documentos del caso Epstein por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. ha revelado fotografías sin fecha donde se ve a Andrés arrodillado e inclinado sobre una joven con el rostro censurado.

Además de correos electrónicos que invitaban a Jeffrey Epstein al Palacio de Buckingham para mantener conversaciones privadas. Asimismo, han surgido nuevas acusaciones: el abogado de una mujer afirma que el financista la envió al Reino Unido en 2010 específicamente para mantener relaciones sexuales con Andrés en Royal Lodge , tras lo cual incluso habría tomado el té en el palacio.

La presión sobre el ex príncipe no solo proviene del entorno familiar, sino también del ámbito político. El primer ministro británico, Keir Starmer, ha manifestado que Andrés debería testificar ante el Congreso estadounidense sobre su conocimiento de los crímenes de Epstein.

Por su parte, fuentes reales indican que el Palacio de Buckingham considera que declarar es ahora una “cuestión de conciencia” para él. El rey Carlos III se encuentra “cada vez más preocupado” por el nivel de implicación de su hermano en el escándalo, especialmente tras los detalles de una velada en 2006 con “bailarinas exóticas” en Palm Beach, donde se alega que Andrés y Epstein propusieron un encuentro sexual grupal a una joven.

Incluso el círculo más cercano de Andrés se ha visto salpicado por las recientes filtraciones. Correos de 2009 y 2010 revelan que su exesposa, Sarah Ferguson, mantenía una relación de extrema cercanía con Epstein, a quien llegó a llamar el “hermano con el que siempre soñé” mientras le solicitaba préstamos de miles de libras para pagar su alquiler.

A pesar de que el ex príncipe siempre ha negado cualquier comportamiento ilegal y resolvió extrajudicialmente una demanda civil de Virginia Giuffre por 12 millones de libras en 2021, su situación legal permanece incierta. Giuffre, la principal testigo de cargo en su contra, se suicidó en abril pasado.

Por el momento, Andrés tiene previsto regresar a Windsor en las próximas semanas únicamente para recoger sus pertenencias, luego de haber sido visto por última vez en la zona montando a caballo el lunes pasado.