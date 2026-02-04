Arrestaron a un hombre por agredir a estudiantes durante una protesta contra ICE en Texas

Un día después de que se viralizara un video que mostraba la agresión de un adulto contra estudiantes durante una protesta contra los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) , las autoridades confirmaron el arresto del presunto agresor en la ciudad de Buda, Texas .

El Departamento de Policía de Buda informó que este lunes, poco después de las 16 , se ejecutó una orden de arresto contra Chad Michael Watts , de 45 años , residente de Kyle , acusado de dos cargos de agresión que causó lesiones corporales , clasificados como delito menor clase A según el Código Penal de Texas .

El episodio ocurrió el domingo alrededor de las 13.30 , cuando autoridades escolares alertaron a la policía sobre una protesta estudiantil tipo “walk out” protagonizada por alumnos de la preparatoria Moe and Gene Johnson High School , quienes se manifestaban sobre la carretera RM 967 .

Al lugar acudieron efectivos del Departamento de Policía de Buda , la Oficina del Sheriff del Condado Hays y la Oficina del Condestable del Precinto 5 , con el objetivo de garantizar la seguridad de peatones y automovilistas, además de intervenir ante incidentes de tránsito menores.

Minutos antes de las 15 , los oficiales fueron enviados a la intersección de RM 967 y FM 1626 tras un reporte de pelea en curso . Allí se les informó que una menor de edad y un adulto que se encontraba dentro de un vehículo mantuvieron una discusión verbal que derivó en una agresión física , con la participación de varias personas.

ESTUDIANTES EN TEXAS DEFIENDEN A SU COMPAÑERA MEXICO-AMERICANA EN CONTRA DE TRUMPISTA Se le fueron todos en bolita después de que el Trumpista racista con su gorra roja de MAGA se bajo de su camioneta a intimidar a una estudiante diciendo que le llamaría al ICE para que la… pic.twitter.com/xjJOdFKSnM

El adulto abandonó el lugar antes de la llegada de la policía, aunque luego fue localizado e identificado. Tanto la menor como el hombre denunciaron lesiones leves y rechazaron atención médica en el sitio.

Inicialmente no se produjeron detenciones debido a que el hecho no ocurrió en presencia de los oficiales. Sin embargo, la difusión del video generó una fuerte repercusión pública y motivó la intervención del juez del condado Hays, Rubén Becerra, quien solicitó la actuación de la oficina del fiscal del distrito.

“En mi condado no. Así no va a pasar, y vamos a hacer lo necesario para que este señor vea consecuencias de sus acciones”, afirmó el magistrado en declaraciones televisivas.

Tras una investigación más profunda, la policía determinó que Watts fue el agresor principal, estableciendo causa probable para avanzar con los cargos. Las autoridades señalaron que la investigación continúa abierta y que no se descarta la imputación de nuevos delitos.

Desde la fuerza agradecieron la colaboración del distrito escolar Hays CISD, la Oficina del Fiscal del Condado Hays y otras agencias, y solicitaron a quienes cuenten con videos originales o información relevante que se comuniquen con Hays County Dispatch o con Crime Stoppers, de manera anónima.