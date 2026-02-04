Australia: padres asesinaron a sus hijos con autismo y luego se suicidaron ante la falta de apoyo estatal

La comunidad de Mosman Park se enfrenta a una de las escenas más desoladoras de su historia reciente tras el hallazgo de los cuerpos de Jarrod Clune, Maiwenna Goasdoue y sus dos hijos adolescentes ha conmocionado a Australia .

No solo por el fallecimiento de los cuatro integrantes y sus tres mascotas, sino por las circunstancias que apuntan a un doble asesinato - suicidio planificado bajo un contexto de absoluto aislamiento social y financiero.

La tragedia fue descubierta por un asistente social que, tras no obtener respuesta durante una visita programada para atender a los menores quienes padecían autismo severo no verbal , alertó a las autoridades. Al llegar al domicilio, una nota manuscrita en la puerta principal servía como advertencia final para quienes intentaran ingresar: "No entren, llamen a la policía" .

En el interior de la vivienda, los agentes confirmaron que la muerte alcanzó a todos los seres vivos del hogar, incluidos dos perros y un gato. Según las declaraciones de la detective de homicidios Jessica Securo, la investigación se centra en un pacto letal entre los padres.

Esta hipótesis se apoya en una segunda carta encontrada dentro de la casa, en la cual la pareja detallaba la gestión de sus finanzas y manifestaba una decisión conjunta de terminar con su sufrimiento y el de sus hijos de 14 y 16 años.

Aunque la policía aún no ha determinado la causa exacta de las muertes, ha trascendido que no se utilizaron armas y que los fallecimientos no presentan signos de violencia física externa. Sin embargo, el trasfondo de la tragedia apunta directamente a una falla sistémica.

Allegados a la familia señalaron que los Clune se sentían "abandonados y traicionados" por el Plan Nacional de Seguro de Discapacidad (NDIS) y el sistema de salud, tras haber perdido presuntamente el financiamiento gubernamental necesario para costear los cuidados especializados que requerían sus hijos.

Este incidente ha reabierto el debate sobre la vulnerabilidad de los cuidadores y el aislamiento extremo al que se enfrentan las familias con discapacidades severas cuando las redes de apoyo institucional y comunal desaparecen, dejando la desesperación como única salida aparente.