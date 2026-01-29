29 de enero de 2026 - 00:05

Caso Grillo: tras un año, Bullrich rompió el silencio sobre el fotógrafo herido en una protesta

La senadora defendió el despliegue policial durante una protesta violenta y aseguró que hubo información previa sobre grupos armados. Además afirmó que la lesión del fotógrafo fue accidental.

Bullrich sobre el caso Pablo Grillo: "Las acciones correctas pueden tener consecuencias".

Patricia Bullrich volvió a pronunciarse públicamente sobre el episodio en el que resultó herido el fotógrafo Pablo Grillo, durante una protesta frente al Congreso. En ese marco, Bullrich ratificó su respaldo al accionar de las fuerzas de seguridad.

A casi un año del hecho, la senadora sostuvo que el operativo se desarrolló en un contexto de violencia extrema y defendió la respuesta policial como una medida necesaria para preservar el orden institucional. Durante una entrevista en un programa de streaming, Bullrich afirmó que el Gobierno contaba con información previa que advertía sobre el nivel de conflictividad de la movilización.

Según explicó, se trató de una convocatoria con participación de grupos organizados y barrabravas, en la que se detectó el traslado de armas y otros elementos peligrosos. “Sabíamos que era una provocación”, aseguró, al justificar el despliegue preventivo de las fuerzas.

Embed

En ese marco, la exministra sostuvo que el rol del Estado es actuar frente a la violencia y no permanecer pasivo ante intentos de desestabilización. “Las fuerzas de seguridad no pueden quedarse inermes”, afirmó, y consideró que impedir el avance sobre el Palacio Legislativo fue una decisión correcta desde el punto de vista operativo y político.

Al referirse puntualmente a la lesión sufrida por Grillo, Bullrich negó que haya existido intención de agredir a un trabajador de prensa. Según su explicación, el impacto se produjo de manera indirecta, cuando un proyectil de gas lacrimógeno rebotó contra un objeto y terminó golpeando al fotógrafo. “No hubo intención de pegarle a alguien, hubo intención de parar la violencia”, remarcó.

La senadora planteó además una diferenciación entre la acción y sus consecuencias. En ese sentido, sostuvo que la evaluación de un operativo debe centrarse en la corrección de la decisión tomada, más allá de los efectos no deseados que puedan producirse en situaciones de confrontación.

Bullrich destacó que el fotógrafo se encuentra en proceso de recuperación y que su estado de salud ha mejorado. Sin embargo, reconoció que se trató de una consecuencia directa del enfrentamiento.

Mientras tanto, organismos de derechos humanos y entidades periodísticas continúan cuestionando la proporcionalidad del uso de la fuerza, especialmente en lo referido al empleo de gases y munición antitumulto en zonas donde había civiles y trabajadores de prensa.

