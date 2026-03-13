La Justicia allanó la UOM en una causa por presunta administración fraudulenta: "Estamos tranquilos"

La Justicia federal ordenó este viernes un allanamiento en la sede de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) en el marco de una causa que investiga presunta administración fraudulenta y asociación ilícita vinculada a la gestión de aportes sindicales.

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El procedimiento fue dispuesto por el juez federal Julián Ercoloni, a pedido del fiscal Eduardo Taiano. Se trata de una investigación que involucra al secretario general del gremio, Abel Furlán, y a la dirigente política María Soledad Calle.

La causa analiza un contrato entre la UOM y la empresa USEM , que dirige Calle, vinculada políticamente a La Cámpora.

Según la denuncia, la empresa USEM administra el 80% de los aportes sindicales , con facultades para abrir cuentas bancarias en nombre del sindicato, ejecutar pagos y gestionar la caja sindical .

Allanaron la sede de la UOM en una investigación a Abel Furlán por presunta defraudación y asociación ilícita.

El contrato establece honorarios equivalentes al 0,5% de lo recaudado por la cuota sindical y tiene una duración de 10 años .

La denuncia fue presentada por dirigentes opositores a Furlán de la seccional Zárate-Campana, quienes señalaron que los accionistas de la empresa serían Calle y Adalberto Raúl Braconi. Además, indicaron que la dirigente también sería empleada del propio sindicato y mantendría una relación cercana con el titular del gremio.

La respuesta del gremio

Desde la conducción de la UOM rechazaron las acusaciones y sostuvieron que Furlán se presentó voluntariamente ante la Justicia el mismo día en que trascendió la denuncia.

Según fuentes sindicales, el dirigente designó como abogado defensor a Alejandro Rua y entregó documentación vinculada a la administración de los recursos del gremio y los contratos vigentes.

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Denuncia judicial tras un informe de "Wifi".



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“Furlan se presentó espontáneamente el mismo día que circuló la noticia de la denuncia, designó al doctor (Alejandro) Rua como su abogado, rechazando la falsa acusación. A su vez, acompañó toda la información sobre la administración de los recursos de la UOM, los convenios de fideicomiso donde se establece en punto 1 y 2 del mismo la obligación de que una S.A quien lo administre, los contratos de administración anteriores correspondientes a la empresa Donington de Raúl Olmos, como los actuales con la nueva empresa administradora USEM”, señalaron fuentes del gremio.

El procedimiento judicial

Un dirigente del sindicato aseguró que durante el allanamiento los investigadores buscaron documentación que ya había sido entregada previamente en formato digital.

“Estamos tranquilos. Buscaron los tres documentos que presentó Abel espontáneamente en digital y los pidieron en original y se los entregamos. A pesar de que antes no los requirieron, hoy los fueron a buscar”, señaló.

Desde el gremio también explicaron que el nuevo contrato con USEM tendría condiciones más favorables en comparación con el acuerdo anterior con la empresa Donington, que había administrado el fideicomiso durante 23 años.

“El contrato con Donington duró 23 años, ahora se redujo a menos de la mitad, es decir 10”, afirmaron las fuentes sindicales. Además, reiteraron que Furlán se puso a disposición de la Justicia y aguardará la resolución del magistrado.