Javier Milei volvió a respaldar a Manuel Adorni durante una reunión de Gabinete

El Presidente ractificó su apoyo al Jefe de Gabinete frente a los ministros, en medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito. Además, en el encuentro se planteó un balance de gestión y prioridades legislativas.

El presidente Javier Milei encabezó hoy en Casa Rosada una nueva reunión de Gabinete. En primer lugar, el Presidente ratificó delante de todos sus ministros a su apoyo a Manuel Adorni. Además, se planteó un balance de gestión y se plantearon las prioridades legislativas para lo que resta del año.

Según señaló la Agencia Noticias Argentinas, el encuentro estuvo marcado por un buen clima y no contó con ausencias de parte del Gabinete.

Javier Milei y Manuel Adorni Javier Milei ractificó su apoyo a Manuel Adorni En ese marco, el Presidente ofreció un panorama general y le dio un fuerte respaldo al Jefe de Gabinete. De esta manera, demostró una vez más que no evalúa la posibilidad de retirar al exvocero presidencial de su cargo y que, en cambio, cuenta con gestos y apoyos constantes de parte de la cúpula del partido libertario.

Su intervención duró media hora y luego partió para continuar con su agenda de trabajo en Olivos. Luego, el exvocero presidencial tomó el mando y agradeció a los equipos de cada ministerio por asistir a la exposición de su informe de gestión en el Congreso, la cual presentó el pasado 29 de abril en la Cámara baja.

Balance de gestión y prioridades legislativas El funcionario dio cuenta de la marcha del plan de gestión de este año y el próximo y expuso detalles de la reestructuración presupuestaria que encara el Poder Ejecutivo.