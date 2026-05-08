Javier Milei volvió a respaldar a Manuel Adorni durante una reunión de Gabinete

El presidente Javier Milei encabezó hoy en Casa Rosada una nueva reunión de Gabinete. En primer lugar, el Presidente ratificó delante de todos sus ministros a su apoyo a Manuel Adorni. Además, se planteó un balance de gestión y se plantearon las prioridades legislativas para lo que resta del año.
Según señaló la Agencia Noticias Argentinas, el encuentro estuvo marcado por un buen clima y no contó con ausencias de parte del Gabinete.
Javier Milei y Manuel Adorni
Javier Milei ractificó su apoyo a Manuel Adorni
En ese marco, el Presidente ofreció un panorama general y le dio un fuerte respaldo al Jefe de Gabinete. De esta manera, demostró una vez más que no evalúa la posibilidad de retirar al exvocero presidencial de su cargo y que, en cambio, cuenta con gestos y apoyos constantes de parte de la cúpula del partido libertario.
Su intervención duró media hora y luego partió para continuar con su agenda de trabajo en Olivos. Luego, el exvocero presidencial tomó el mando y agradeció a los equipos de cada ministerio por asistir a la exposición de su informe de gestión en el Congreso, la cual presentó el pasado 29 de abril en la Cámara baja.
Balance de gestión y prioridades legislativas
El funcionario dio cuenta de la marcha del plan de gestión de este año y el próximo y expuso detalles de la reestructuración presupuestaria que encara el Poder Ejecutivo.
Asimimo, Adorni dio precisiones sobre los “retiros voluntarios y desvinculaciones en organismos públicos con objetivo a fines de mayo” y mencionó la necesidad de encarar una revisión de los acuerdos con organismos internacionales.
Para finalizar, Martín Menem, presidente de la Cámara baja, y Patricia Bullrich, la jefa del bloque libertario del Senado, hablaron de los proyectos legislativos que tendrán discusión parlamentaria. En la misma línea, plantearon la Ley Hojarasca, el súper Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y la Ley de Salud Mental, entre otras iniciativas que el oficialismo considera relevantes.