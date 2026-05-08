Cornejo inauguró en el sur la primera obra financiada por el Fondo del Resarcimiento

El gobernador Alfredo Cornejo inauguró este viernes en la localidad de Real del Padre la reconstrucción integral de la Ruta Provincial 171 , en el marco de la previa de la Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas .

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Se trata de la primera obra concluida con financiamiento proveniente del Fondo del Resarcimiento , destinado a proyectos de infraestructura estratégica para la provincia.

La obra abarcó 34 kilómetros entre Monte Comán y la Ruta Nacional 143, a pocos kilómetros de General Alvear, atravesando la localidad de Real del Padre. La inversión total alcanzó los $6.420.368.940,38 .

La actividad contó además con la participación de la subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Marite Badui , y del administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad, Osvaldo Romagnoli .

Durante la jornada, las autoridades también recorrieron las obras que se ejecutan sobre la Ruta Provincial 153.

Ruta Provincial 171 La Ruta Provincial 171. Prensa Gobierno de Mendoza.

La intervención sobre la RP 171 forma parte del corredor vial integrado junto con la RP 153, considerado estratégico para la conectividad vial, logística, comercial y productiva entre el Sur mendocino y el Este provincial.

El trazado conecta los departamentos de San Rafael, General Alvear y Malargüe con la Ruta Nacional 7, en el departamento de Santa Rosa.

Según destacaron desde el Gobierno provincial, el corredor cumple un rol clave para el sector ganadero mendocino, especialmente en una región que concentra unas 40 mil cabezas de ganado vacuno.

Además, constituye una vía alternativa para miles de mendocinos que se trasladan hacia el noreste provincial sin necesidad de circular por la Ruta Nacional 40.

La primera obra del Fondo del Resarcimiento

Durante el acto inaugural, Badui remarcó que la reconstrucción de la RP 171 representa “la primera obra concretada con los Fondos del Resarcimiento” y señaló que el proyecto fue posible gracias a una planificación técnica y administrativa orientada a optimizar los recursos públicos.

La funcionaria sostuvo que el objetivo fue que “cada peso de este fondo se traduzca en beneficios tangibles para los mendocinos”, mediante licitaciones transparentes y eficientes que, según indicó, permitieron adjudicar varias obras por debajo del presupuesto oficial.

También afirmó que la ejecución de esta obra demuestra que “la obra pública es el motor que transforma la realidad de la provincia”.

Alfredo Cornejo en la inauguración de la Ruta Provincial 171 El gobernador, Alfredo Cornejo, en la inauguración de la Ruta Provincial 171. Presa de Gobierno de Mendoza.

Cómo fue la reconstrucción de la RP 171

Por su parte, Romagnoli explicó que la intervención implicó la reconstrucción total de una traza que presentaba un importante deterioro en su carpeta asfáltica.

El funcionario detalló que se utilizó una técnica de reciclado del pavimento existente, que fue triturado y reutilizado junto con áridos para conformar una nueva base estructural.

Posteriormente se colocó una nueva carpeta asfáltica de cinco centímetros de espesor y se ejecutaron trabajos de demarcación horizontal, señalización vertical, recuperación de banquinas y colocación de guardarrails.

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que la recuperación de la RP 171 permitirá mejorar la conectividad del oasis Este y potenciar el desarrollo productivo de General Alvear y del este y sur de San Rafael.