Centro Ambulatorio del Notti: una firma turca ganó la licitación para los equipamientos antisísmicos

El gobierno de Alfredo Cornejo adjudicó la compra de dispositivos de aislación sísmica para la construcción del nuevo Centro Ambulatorio del Hospital Notti . La adquisición se realizó mediante una licitación pública internacional y demandará una inversión total superior a los $1.513 millones , según quedó establecido en el Decreto 801 publicado este miércoles en el Boletín Oficial.

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La adjudicación recayó sobre la firma turca TIS Earthquake Technologies Industry and Trade Inc. , que presentó una oferta de USD 1.048.625,48 para la provisión de los dispositivos antisísmicos que serán incorporados a la obra sanitaria.

De acuerdo con la cotización oficial tomada al 24 de abril de 2026, el monto equivale a $1.483.805.054,20 . A eso se suman otros $30 millones destinados a gastos generales de obra.

El proceso licitatorio había sido autorizado previamente por el Decreto 75/26 y contemplaba la compra de equipamiento especializado para mejorar la capacidad de respuesta estructural del futuro edificio ante movimientos sísmicos. El llamado tuvo alcance internacional y se publicó en la plataforma COMPR.AR Mendoza.

En la apertura de ofertas se presentaron tres empresas: Hirun International Construcciones CIC S.A., Freyssinet Geoquest Argentina S.A. y TIS Earthquake Technologies Industry and Trade Inc . Las propuestas oscilaron entre los USD 891 mil y USD 1,07 millones.

Según el análisis técnico elaborado por la Comisión de Estudio de Propuestas, las tres firmas cumplían inicialmente con los requisitos de admisibilidad.

Sin embargo, durante la evaluación se determinó que la oferta de Freyssinet Geoquest Argentina debía ser desestimada porque excedía el plazo máximo de entrega previsto en el pliego licitatorio, fijado en 16 semanas. La empresa había propuesto un plazo total de 24 semanas entre ingeniería, traslado y nacionalización de los dispositivos.

En el caso de Hirun International, la propuesta avanzó técnicamente, aunque finalmente no resultó seleccionada. La evaluación económica y financiera concluyó que la alternativa presentada por la empresa turca era la “más conveniente” para la administración provincial.

El informe oficial destacó además que TIS contaba con antecedentes locales, ya que había participado en un proyecto denominado “La Agrícola” en Mendoza durante 2023.

También se valoró que la firma acreditó experiencia en más de 160 proyectos vinculados a sistemas de aislación sísmica, incluidos hospitales y construcciones ubicadas en zonas de alta actividad sísmica.

La adjudicación quedó formalizada en el artículo 2 del decreto firmado por el gobernador y refrendado por los ministros Natalio Mema y Víctor Fayad. Además, el Ejecutivo conformó una comisión de recepción integrada por funcionarios y profesionales técnicos que deberán supervisar el cumplimiento de las condiciones previstas en la contratación.

El decreto