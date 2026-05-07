Mendoza firmó otro acuerdo con San Juan y avanza el control unificado de Cuyo

ENVIADO ESPECIAL- Mendoza y San Juan dieron un nuevo paso hacía la creación de la Zona de Control Unificado de Cuyo . La iniciativa contempla infraestructura para i ntegrar controles policiales, tecnológicos y fitosanitarios en el límite interprovincial.

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El acuerdo para realizar un llamado a licitación conjunto fue firmado por los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza) y Marcelo Orrego (San Juan) y establece acciones coordinadas entre ambas provincias para financiar y ejecutar el proyecto, que se desarrollará sobre Ruta Nacional 40 , en Las Heras.

"Esto significa eliminar una multiplicidad de controles que antes hacían más burocrático el tránsito entre San Juan y Mendoza, pero incorporando tecnología para tratar de controlar el cien por ciento del tránsito entre ambas provincias", explicó la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus.

La obra prevé la ampliación y refacción de la infraestructura existente en Mendoza, además de la construcción de nuevos espacios para San Juan, con un esquema integrado de funcionamiento. Según lo establecido en el convenio, ambas provincias aportarán el 50% del financiamiento necesario para concretar la obra.

El proyecto contempla una inversión en infraestructura superior a los 5.100 millones de pesos y estará emplazado en el actual puesto del Iscamen, en territorio mendocino.

El acuerdo con San Luis

Un acuerdo similar ya había sido rubricado con San Luis, en el marco de un plan regional que representa "más seguridad para las tres provincias", recalcó Rus. "Nosotros tenemos un plan regional de seguridad que involucra a todo Cuyo y en ese plan no sólo está previsto todo lo que tiene que ver con los operativos conjuntos, sino también algo muy importante, que es la base de datos conjuntos", expresó la funcionaria.

Y agregó: "¿Esto qué quiere decir? Que compartimos una única base en cuanto a pedidos de captura de delincuentes y pedidos de vehículos que han sido sustraídos, para justamente poder hacer un abordaje en cualquiera de las tres provincias y para contar con mejor información".

La funcionaria explicó que la iniciativa contempla un centro de monitoreo que usarán las policías de las dos provincias. "Estos convenios permiten a las dos policías trabajar en conjunto y no demorar la actuación por cuestiones de jurisdicción, que se hace en el lugar más cercano al punto. Creemos que los vamos a hacer obviamente en la comisaría de Mendoza", explicó.

Por su lado, Enrique Delgado, secretario de seguridad de San Juan, destacó que esta iniciativa es novedosa. "Es el primer control unificado del país. Eso marca la buena voluntad en materia de seguridad y el espíritu de colaboración en materia de seguridad, tanto de Mendoza como de San Juan", sostuvo Delgado.

"La gente va a estar en el menor tiempo posible en ese control, pero para la seguridad, vamos a hacer control de patente y también control de personas. Entonces el beneficio para la gente es que la persona esté correctamente vinculada o conforme a la ley, e identificar a aquella persona que tiene algún problema", agregó.

El convenio Mendoza-San Juan

El convenio firmado habilita la formulación del proyecto y el posterior llamado a licitación conjunta. Además, determina que la apertura de sobres y el análisis de ofertas se realizarán de manera coordinada entre Mendoza y San Juan, mediante una comisión integrada por representantes de ambas jurisdicciones.

Esta nueva etapa se enmarca en el Plan Regional de Seguridad que Mendoza, San Juan y San Luis impulsan desde 2024 para fortalecer el control interprovincial, integrar tecnología y coordinar acciones operativas contra el delito.

El futuro puesto contará con sistemas de videovigilancia, lectores automáticos de patentes, reconocimiento facial y bases de datos integradas, herramientas que permitirán reforzar los controles sobre personas y vehículos que ingresan y egresan de ambas provincias.