El Gobierno busca ajustar más el gasto y advierte que hay casinos que "pierden plata"

El ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad , defendió el proyecto enviado por el gobierno de Alfredo Cornejo a la Legislatura para avanzar con la disolución del Fondo para la Transformación y el Crecimiento (FTyC) , la reorganización del Instituto Provincial de Juegos y Casinos y el saneamiento de activos remanentes de los exbancos provinciales.

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Durante una conferencia de prensa, el funcionario aseguró que la iniciativa tiene como “hilo conductor” continuar con el proceso de “modernización del Estado” y redefinir herramientas vinculadas al financiamiento productivo y la administración de estructuras públicas.

Estas propuestas fueron anunciadas el pasado viernes durante el discurso del mandatario provincial en la apetura de Sesiones Ordinarias.

Uno de los principales ejes del proyecto es la disolución del Fondo para la Transformación y el Crecimiento , organismo creado en la década del 90 para otorgar créditos al sector productivo.

Según explicó Fayad, la Provincia busca abandonar el esquema de financiamiento directo y concentrarse en subsidios de tasa y fortalecimiento del sistema de garantías para facilitar el acceso de las PyMES al crédito bancario.

“El fondo fue creado para manejar un volumen equivalente a unos 1.000 millones de dólares. Hoy el capital es prácticamente nulo”, sostuvo el ministro, quien remarcó que el sistema financiero privado “está en condiciones de asumir ese rol” y que el Estado provincial considera más eficiente impulsar el crédito mediante subsidios que otorgar préstamos de manera directa.

En ese sentido, indicó que Mendoza mantiene actualmente más de 40.000 millones de pesos en créditos subsidiados y defendió las políticas provinciales orientadas a incentivar el financiamiento productivo, como la exención del impuesto de sellos para préstamos destinados a inversión y las bajas alícuotas de Ingresos Brutos para el sistema financiero.

Desde esta semana, el Fondo para la Transformación y el Crecimiento funcionará plenamente en una nueva sede Desde esta semana, el Fondo para la Transformación y el Crecimiento funcionará plenamente en una nueva sede

Fayad también explicó que el proyecto contempla el futuro de los trabajadores del Fondo para la Transformación. Señaló que parte del personal será relocalizado en áreas donde continúan tareas vinculadas al subsidio de tasas o en organismos que tienen vacantes sin cubrir.

Además, indicó que la norma prevé opciones de retiro voluntario que contempla una compensación indemnizatoria equivalente al 120% de la prevista en el Estatuto del Empleado Público. Luego, en algunos casos, estará la posibilidad de pasar a disponibilidad durante seis meses antes de una eventual desvinculación.

El funcionario respondió además a las críticas formuladas por sectores de la oposición respecto al cierre y sostuvo que el organismo “agotó su fondo” luego de décadas de otorgar créditos a tasas subsidiadas.

“No es un organismo que haya funcionado mal. Tuvo poca mora y un alto nivel de recupero. Pero el recupero actual ya no alcanza para cubrir el costo operativo”, afirmó.

La reorganización del Instituto de Juegos y Casinos

Otro de los capítulos del proyecto apunta a la reorganización del Instituto Provincial de Juegos y Casinos. Fayad explicó que la medida responde tanto a la situación generada por el incendio ocurrido en marzo de este año en el casino de San Martín como a cambios estructurales en la industria del juego.

El ministro señaló que el avance del juego online y las modificaciones en los hábitos de consumo impactaron sobre la actividad de las salas físicas. En ese contexto, aseguró que la Provincia busca concentrar el funcionamiento del Instituto en aquellas unidades que resulten sostenibles desde el punto de vista económico.

“El Estado no puede sostener unidades de negocio que requieren financiamiento permanente del erario público”, advirtió el titular de Hacienda.

Según detalló, algunos sectores del juego actualmente no logran cubrir ni un tercio de sus costos operativos. Por eso, el proyecto habilita una reorganización administrativa y operativa del organismo con el objetivo de mantener los recursos que el juego transfiere a áreas como Salud.

El Insituto de Juegos y Casinos de Mendoza

El saneamiento de los activos de los ex bancos provinciales

El tercer eje de la iniciativa está vinculado con el saneamiento de activos históricos derivados de la privatización de los ex bancos provinciales en los años 90. Fayad explicó que todavía existen créditos e hipotecas de más de 30 años de antigüedad que continúan generando costos administrativos y contingencias judiciales para la Provincia.

En ese marco, el proyecto propone avanzar con la baja contable de deudas consideradas incobrables, liberar hipotecas no ejecutadas y cerrar procesos judiciales vinculados a activos sin posibilidades reales de recupero.

“Hay propiedades productivas que llevan décadas inhibidas por hipotecas que nunca se ejecutaron. La idea es liberarlas para que puedan volver al sistema productivo”, señaló el ministro.

Además, indicó que durante los últimos años parte de esos activos ya fueron transferidos a áreas encargadas de la administración de bienes del Estado y que varios inmuebles fueron vendidos, aunque reconoció que aún quedan propiedades sin interesados debido a su escaso valor económico.

Según sostuvo Fayad, el objetivo general del proyecto es “ordenar estructuras obsoletas”, reducir costos administrativos y concentrar los recursos públicos en herramientas que, según la visión del Ejecutivo, permitan acompañar la inversión y el financiamiento productivo de manera más eficiente.