13 de marzo de 2026 - 19:37

Agresión a un legislador en Tucumán: el atacante fue imputado, irá preso y pidió disculpas

Marcelo Claudio "Pichón" Segura fue imputado por lesiones agravadas contra el diputado Federico Pelli y deberá pasar cuatro meses en prisión.

Marcelo Claudio Pichón Segura fue imputado por lesiones agravadas contra el diputado Federico Pelli&nbsp;

Marcelo Claudio "Pichón" Segura fue imputado por lesiones agravadas contra el diputado Federico Pelli 

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El pasado miércoles, el diputado nacional tucumano por La Libertad Avanza, Federico Pelli, fue agredido por el empleado municipal vinculado al justicialismo, Marcelo Claudio "Pichón" Segura. El hombre le propició un cabezazo al legislador y le provocó una hemorragia nasal y fractura de tabique.

Leé además

Quién es Federico Pelli, el diputado tucumano de pasado militar que fue agredido durante las inundaciones.

Quién es Federico Pelli, el diputado tucumano de pasado militar que fue agredido durante las inundaciones

Por Redacción Política
Agredieron a un diputado de La Libertad Avanza durante un operativo por las inundaciones en Tucumán.

Brutal agresión a un legislador de LLA que asistía a inundados en Tucumán

Por Redacción Política

Tras la brutal agresión, Segura fue imputado este viernes por lesiones agravadas y deberá pasar cuatro meses en la cárcel. Según trascendió, al declarar frente al juez Raúl Ángel Robin Márquez, el atacante pidió disculpas al diputado libertario.

"Le pido disculpas al señor Pelli", expresó. En la audiencia de imputación de cargos, el empleado municipal intentó justificar su reacción violenta contra el funcionario y alegó que "no sabía que era diputado". "Sentí bronca porque llegaron a las risotadas y con arrogancia. Eso me sacó", alegó Segura.

Embed

Por otro lado, el acusado reconoció que su reacción no fue la correcta y manifestó sentirse "devastado" por la tragedia de las inundaciones en Tucumán. "Uno estaba toda la noche, todo ese día colaborando, mojado, embarrado y aparecen con unas cuantas cosas, buscando con cámara para que le saquen foto", expresó.

Tras la audiencia, el juez dispuso imputar a Marcelo Claudio Segura por el delito de acciones graves calificadas por alevosía y dictó la pena de cuatro meses de prisión preventiva. Según informó la Agencia de Noticias Argentinas, el imputado fue trasladado al penal de Benjamín Paz y su abogado defensor, Ernesto Bacclini, presentó un recurso contra la resolución para cuestionar la modalidad de detención.

La brutal agresión al legislador tucumano

El hecho se produjo el pasado miércoles sobre la ruta 157, en la localidad de La Madrid, en Tucumán. Fuertes tormentas azotaron la provincia el pasado domingo y la zona del sudoeste de la provincia fue una de las más afectadas por el temporal. Las inundaciones afectaron a cientos de familias que debieron ser evacuadas.

El diputado libertario había llegado hasta La Madrid junto con la exdiputada Paula Omodeo y al intendente de Concepción, Alejandro Molinuevo para entregar elementos de ayuda a las familias afectadas por el temporal.

Federico Pelli
El diputado agredido, Federico Pelli, sufrió quebradura de tabique y debió ser intervenido quirúrgicamente

El diputado agredido, Federico Pelli, sufrió quebradura de tabique y debió ser intervenido quirúrgicamente

Cuando los funcionarios quisieron avanzar por la ruta 157, se encontraron con punteros y dirigentes peronistas que les impedían el paso, entre los que se encontraba "Pichón" Segura. Tras un cruce de palabras, el referente justicialista de la zona trató con prepotencia al funcionario y le propició un cabezazo ocasionándole fractura del tabique, hemorragia y traumatismo encefalocraneano y nasal. La víctima fue intervenida quirúrgicamente, mientras permanece internada en la Clínica Mayo.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Temporal en Tucumán: suspenden las clases tras casi 200 milímetros de lluvia.

Fuerte temporal en Tucumán: suspenden las clases y hay localidades en alerta

Por Redacción Sociedad
La Justicia allanó la UOM en una causa por presunta administración fraudulenta.

La Justicia allanó la UOM en una causa por presunta administración fraudulenta: "Estamos tranquilos"

Javier Milei viajará a Córdoba acompañado de Manuel Adorni. (archivo)

Javier Milei viajará a Córdoba junto a Manuel Adorni en un gesto de respaldo

Cornejo busca inversiones en minería y energía durante su agenda en Nueva York.

Alfredo Cornejo presentó en Nueva York el potencial de Mendoza para atraer inversiones