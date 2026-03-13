Agresión a un legislador en Tucumán: el atacante fue imputado, irá preso y pidió disculpas

El pasado miércoles, el diputado nacional tucumano por La Libertad Avanza , Federico Pelli , fue agredido por el empleado municipal vinculado al justicialismo, Marcelo Claudio "Pichón" Segura . El hombre le propició un cabezazo al legislador y le provocó una hemorragia nasal y fractura de tabique.

Brutal agresión a un legislador de LLA que asistía a inundados en Tucumán

Quién es Federico Pelli, el diputado tucumano de pasado militar que fue agredido durante las inundaciones

Tras la brutal agresión , Segura fue imputado este viernes por lesiones agravadas y deberá pasar cuatro meses en la cárcel . Según trascendió, al declarar frente al juez Raúl Ángel Robin Márquez, el atacante pidió disculpas al diputado libertario.

"Le pido disculpas al señor Pelli", expresó. En la audiencia de imputación de cargos, el empleado municipal intentó justificar su reacción violenta contra el funcionario y alegó que "no sabía que era diputado" . "Sentí bronca porque llegaron a las risotadas y con arrogancia. Eso me sacó" , alegó Segura.

Por otro lado, el acusado reconoció que su reacción no fue la correcta y manifestó sentirse "devastado" por la tragedia de las inundaciones en Tucumán. "Uno estaba toda la noche, todo ese día colaborando, mojado, embarrado y aparecen con unas cuantas cosas, buscando con cámara para que le saquen foto" , expresó.

ATAQUE a la LIBERTAD AVANZA El Diputado Nacional por Tucumán , Federico Pelli fue ATACADO cuando intentaba AYUDAR en las inundaciones en Tucumán pic.twitter.com/9GhezeMzsz

Tras la audiencia, el juez dispuso imputar a Marcelo Claudio Segura por el delito de acciones graves calificadas por alevosía y dictó la pena de cuatro meses de prisión preventiva . Según informó la Agencia de Noticias Argentinas, el imputado fue trasladado al penal de Benjamín Paz y su abogado defensor, Ernesto Bacclini, presentó un recurso contra la resolución para cuestionar la modalidad de detención.

La brutal agresión al legislador tucumano

El hecho se produjo el pasado miércoles sobre la ruta 157, en la localidad de La Madrid, en Tucumán. Fuertes tormentas azotaron la provincia el pasado domingo y la zona del sudoeste de la provincia fue una de las más afectadas por el temporal. Las inundaciones afectaron a cientos de familias que debieron ser evacuadas.

El diputado libertario había llegado hasta La Madrid junto con la exdiputada Paula Omodeo y al intendente de Concepción, Alejandro Molinuevo para entregar elementos de ayuda a las familias afectadas por el temporal.

Federico Pelli El diputado agredido, Federico Pelli, sufrió quebradura de tabique y debió ser intervenido quirúrgicamente

Cuando los funcionarios quisieron avanzar por la ruta 157, se encontraron con punteros y dirigentes peronistas que les impedían el paso, entre los que se encontraba "Pichón" Segura. Tras un cruce de palabras, el referente justicialista de la zona trató con prepotencia al funcionario y le propició un cabezazo ocasionándole fractura del tabique, hemorragia y traumatismo encefalocraneano y nasal. La víctima fue intervenida quirúrgicamente, mientras permanece internada en la Clínica Mayo.